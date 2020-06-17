中国海警船连续65天在“钓鱼岛毗邻区”航行 日本抗议

位于日本那霸市的第11管区海上保安本部6月17日宣布，中国公用船在钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）的毗邻区，也就是日本认为是领海的海域外侧约22公里以内，从4月14日开始连续65日航行，为2012年日本将该群岛国有化以后最多。

广告 继续浏览后续

中国公用船海警船从4月14日开始航行，17日午前日本方面又发现了中国海警船四艘，其中1艘搭载有类似机关炮的装备。巡逻船警告其勿靠近日本认为是领海的海域，而在2019年4月12日到6月14日，曾连续航行64天。

今年以来进入日本认为是领海的海域为11次，共40艘。最近的一次是6月8日上午10点15分左右开始，4艘中国海警局船只相继驶入该海域，航行约1个半小时后驶出，进入外侧的毗连区。这是继5月10日后中国公务船再度驶入钓鱼岛附近日本认为是领海的海域，为今年第11天。

日本官房长官菅义伟在6月16日的记者会上指出：这是极其遗憾的，海上保安厅的巡视船已经多次警告，我国也通过外交途径多次强烈抗议。

菅义伟指出：我国在坚决守卫我国固有的领土和领海的基础上，严阵以待，对尖阁诸岛周边进行万无一失的警戒监视，以毅然而冷静的态度对应中国方面的行动。

日本有政府高官指出：在对应新型冠状病毒的时期，中国持续尝试改变现状，图谋把对该群岛的实际统治变成既成事实。