中国疾控中心主任推测北京新疫情的出现要提前推一个月

中国疾控中心主任高福表示，北京这场疫情很可能不是6月初、5月底才出现的，很可能要提前推一个月。但中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表达了不同观点。

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据财新网报道，6月16日，全国政协在上海就完善重大疫情防控机制开展专题调研，在这次会上，高福作出上述表述。

但中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友6月15日晚在接受央视《新闻1+1》专访时表达了不同观点。关于北京这次疫情是何时开始的问题，吴尊友当时表示，现在还不是很确定，不过，“从目前发现的病例来看，他们暴露的时间、出现感染的时间最早应该在5月底前后。”

吴尊友认为，北京市的疫情应该是在早期就被及时发现了，其依据包括：第一，几乎所有的病例都指向一个来源——新发地市场，说明它还在早期，没有造成广泛的传播；另外，目前从北京的病例特征来看，还没有观察到明显的家庭聚集性传播，也没有观察到病人就诊在医院发生交叉传播。

吴尊友此前也表示，北京这次新发地市场的疫情和当初在武汉华南海鲜市场出现的疫情，都发生在农贸、海鲜市场，有一定的相似性，“这里有没有共同的规律，我们也在思考、分析、探索。这一类的市场，有一个特点就是，潮湿、阴冷的地方可能适合病毒生存。”