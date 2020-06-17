因“煽动颠覆国家政权罪”指控 中国维权律师余文生今被秘密判刑4年

中国维权律师余文生的妻子许艳今天表示，余文生早上因为涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”，被徐州市中级人民法院一审判处监禁4年、剥夺政治权利3年。

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据中央社今天报道称，遭控煽颠国家政权，中国维权律师余文生被判4年。

中央社引述香港媒体消息指，中国维权律师余文生的妻子许艳今天表示，余文生早上因为涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”，被徐州市中级人民法院一审判处监禁4年、剥夺政治权利3年。许艳表示，余文生坚持无罪，余文生不服判决，要求上诉。据报道称，许艳今天接到江苏省徐州市检察院来电，才得知上述判决。

许艳批评当局没有告诉家人和律师就开庭和判决，一点都不在乎法治，反问这是否依法治国。据该报道说，许艳将请求国际帮助，制止中国的违法、任意欺压百姓的行为。

2018年1月18日，余文生在中共19大二中全会召开时发表“修宪公民建议书”，提出以更民主的方式选举国家领导人等政治改革建议；隔天，余文生被警方带走。2019年5月9日，余文生遭到法院秘密审讯，许艳和她所委任的辩护律师都没有收到通知。直到今年4月，徐州市检察院才正式批准逮捕余文生，罪名是“煽动颠覆国家政权罪”和“妨害公务罪”。

中央社说，许艳13日才针对徐州市中级人民法院审理余文生案严重超过法定期限，申请徐州市检察院对审判活动实施监督。