中外交部官网称王毅促印度彻查中印边境流血冲突肇事者

路透社今天引述中国外交部官网说，针对近日中印边界爆发的流血冲突，中国国务委员兼外交部长王毅周三称，要求印方开展彻底调查，严惩肇事责任人，严格管束一线部队，立即停止一切挑衅性举动，确保此类事件不得再发生。消息没有提及印度外长苏杰生是否以及如何表态。

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据路透社说，王毅要求印方就中印边界冲突开展彻查，严惩肇事责任人。

外交部网站援引其同印度外长苏杰生通电话的新闻稿并称，双方应通过中印边界特别代表会晤机制、边防部队会晤机制等既有渠道，就妥处边境事态加强沟通协调，共同维护边境地区和平与安宁。据王毅称，“印方务必不要对当前形势做出误判，务必不要低估中方维护领土主权的坚定意志。”王毅并强调，中印双方相互尊重、相互支持是正道，符合两国的长远利益；相互猜忌、相互摩擦是邪路，违背两国人民的根本愿望。

中国官方新闻稿并显示，中印双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态，共同遵守双方军长级会晤达成的共识，尽快使现地局势降温，并根据两国迄今达成的协议，维护边境地区的和平安宁。

据路透社说，中国与印度在边界爆发冲突，造成至少20名印度士兵丧生后，印度举国上下急切等待总理莫迪对此事的回应，印度媒体充斥愤怒情绪，莫迪的政坛对手强力抨击他的沉默态度。中国外交部发言人赵立坚周三表示，有关事态“发生在实控线中方一侧，责任不在中方”，中方已就此向印方提出强烈抗议和严正交涉。