习近平：免除非洲国家2020年底到期无息贷款债务

中共中央总书记习近平，5月22日在中国全国人大会议上。

中国国家主席习近平17日晚宣布，中国将在“中非合作论坛”架构下，免除对有关非洲国家截至今年底到期的无息贷款债务。同时呼吁G20进一步延长对包括非洲国家在内的相关国家缓债期限。

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习近平还说，中国鼓励国内有关金融机构参照20国集团（G20）缓债倡议，根据市场原则，与非洲国家就商业主权贷款安排进行友好协商，帮助非洲国家缓解债务压力。

由中国主导举办的“中非团结抗疫特别峰会”17日晚以视讯方式举行。新华社深夜公布习近平在会中的讲话全文，提到上述内容。

除上述表态外，习近平还说，中国愿与国际社会一同加大对“疫情特别重、压力特别大」的非洲国家的支持力度，包括「进一步延长缓债期限”，帮助其克服当前困难。

习近平表示，中国将与G20成员一同落实G20缓债倡议，并呼吁G20在落实当前缓债倡议基础上，进一步延长对包括非洲国家在内的相关国家缓债期限。

他指出，中国希望国际社会、特别是已开发国家和多边金融机构，在非洲减缓债问题上採采取更有力行动。中方愿在尊重非方意愿基础上，与联合国、世界卫生组织及其他伙伴开展援非抗疫合作。

除对非洲国家免债外，习近平还宣示，中方将继续全力支持非洲国家抗疫行动，继续向非洲国家提供物资援助、派遣医疗专家组、协助非洲国家来中国采购抗疫物资。

习近平并承诺，中国还将提前在今年内开工建设“非洲疾控中心总部”，并承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后“愿率先惠及非洲国家”。

他说，双方要加强共建“一带一路”合作，加快落实“中非合作论坛北京峰会”成果，并将合作重点向健康卫生、复工复产、改善民生领域倾斜。