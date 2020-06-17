传解放军中印边境死40人 遭指或怕丢脸不敢公布?

印度与中国军队15日晚间在喜马拉雅山脉的两国争议边界、印度拉达克地区加万谷爆发暴力冲突，印度20名官兵在冲突中死亡；虽然印度军方说，双方都未开枪，中国解放军西部战区发言人张水利谴责印军违背承诺，越过实控线蓄意发动挑衅攻击，造成人员伤亡，不过他未说明解放军伤亡情况。美国媒体透露中国解放军或有43人死亡。

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据世界日报今天报道称，怕丢脸不敢公布？中印边界冲突传解放军近40人丧生。

印度与中国军队15日晚间在喜马拉雅山脉的两国争议边界、印度拉达克地区加万谷爆发暴力冲突。该报道引述美联社消息，这是解放军1975年在印度阿鲁纳恰尔邦伏击印度巡逻部队造成伤亡以来，中印第一起致命冲突。

据印度军方16日说，双方15日晚间在加万谷发生“暴力对峙”事件，“双方都有人员死亡”，印度有一名军官和两名士兵丧生，印中军方高层正在开会以缓和局势。美国新闻与世界报导16日报导，美国情报说中方有35人丧生，其中包括一名高阶军官；匿名人士告诉印度时报有43名中国军人死亡。

该报道指，中国或因为怕丢脸，没有公布伤亡人数。

据该报道，有消息指该印度军官军衔为上校；当天稍晚，印度军方在一份声明中称，在一名军官和两名士兵稍早死亡后，又有17名印度士兵伤重不治。声明还说，印、中军队已从发生冲突的拉达克地区加万谷附近撤离。

世界日报说，中国外交部发言人赵立坚则指控印度军队在边境发动“挑衅攻击”，导致双方发生“严重肢体冲突”，但未说明中方伤亡数字。北京“环球时报”总编辑胡锡进发文称，中方也有人伤亡。网络一度出现一则贴文，指中共军队在这场冲突中有5人死亡、11人受伤，但这一数字未获官方确认，贴文后来遭网管删除。

美联社据印度官员说法报导，中印军队未开枪，双方用棍棒或徒手搏斗互掷石块，导致伤亡。据消息说，为避免擦枪走火引发战争，中印军人在边境发生冲突时，都是先相互推挤，逐渐演变成互掷石块或以木棍攻击对方，而且发生过不只一次。

中印关系最近再度紧绷，原因是自5月初开始，解放军进入印度控制的拉达克地区，在三处地点扎营及设立岗哨。印度官员说，解放军无视他们多次口头警告，还多次举行操演高呼口号，双方发生丢石头及斗殴；经多次会商，双方同意部队各自后撤两公里。

该报道称，中印上一次的严重冲突发生于2017年，中方在中印及不丹三国交界处的洞朗地区修筑道路，印度军队以“支持不丹主权”越界阻止工程，对峙达73天，最后透过外交管道平息。正如该地区其他国家一样，印度对中国的崛起感到不安。近年来，印度越来越靠近美国，部分原因是他们都对中国日益增长的影响力感到担忧。

据上个月，美国总统特朗普表示，他愿出面调解印度和中国的边界争端。但两国都未接受这一提议。