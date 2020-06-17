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传解放军中印边境死40人 遭指或怕丢脸不敢公布?

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图为中国解放军仪仗队一名士兵在欢迎莫桑比克总统访华检阅仪仗队仪式中
图为中国解放军仪仗队一名士兵在欢迎莫桑比克总统访华检阅仪仗队仪式中 路透社照片
作者： 小山

印度与中国军队15日晚间在喜马拉雅山脉的两国争议边界、印度拉达克地区加万谷爆发暴力冲突，印度20名官兵在冲突中死亡；虽然印度军方说，双方都未开枪，中国解放军西部战区发言人张水利谴责印军违背承诺，越过实控线蓄意发动挑衅攻击，造成人员伤亡，不过他未说明解放军伤亡情况。美国媒体透露中国解放军或有43人死亡。

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据世界日报今天报道称，怕丢脸不敢公布？中印边界冲突传解放军近40人丧生。

印度与中国军队15日晚间在喜马拉雅山脉的两国争议边界、印度拉达克地区加万谷爆发暴力冲突。该报道引述美联社消息，这是解放军1975年在印度阿鲁纳恰尔邦伏击印度巡逻部队造成伤亡以来，中印第一起致命冲突。

据印度军方16日说，双方15日晚间在加万谷发生“暴力对峙”事件，“双方都有人员死亡”，印度有一名军官和两名士兵丧生，印中军方高层正在开会以缓和局势。美国新闻与世界报导16日报导，美国情报说中方有35人丧生，其中包括一名高阶军官；匿名人士告诉印度时报有43名中国军人死亡。

该报道指，中国或因为怕丢脸，没有公布伤亡人数。

据该报道，有消息指该印度军官军衔为上校；当天稍晚，印度军方在一份声明中称，在一名军官和两名士兵稍早死亡后，又有17名印度士兵伤重不治。声明还说，印、中军队已从发生冲突的拉达克地区加万谷附近撤离。

世界日报说，中国外交部发言人赵立坚则指控印度军队在边境发动“挑衅攻击”，导致双方发生“严重肢体冲突”，但未说明中方伤亡数字。北京“环球时报”总编辑胡锡进发文称，中方也有人伤亡。网络一度出现一则贴文，指中共军队在这场冲突中有5人死亡、11人受伤，但这一数字未获官方确认，贴文后来遭网管删除。

美联社据印度官员说法报导，中印军队未开枪，双方用棍棒或徒手搏斗互掷石块，导致伤亡。据消息说，为避免擦枪走火引发战争，中印军人在边境发生冲突时，都是先相互推挤，逐渐演变成互掷石块或以木棍攻击对方，而且发生过不只一次。

中印关系最近再度紧绷，原因是自5月初开始，解放军进入印度控制的拉达克地区，在三处地点扎营及设立岗哨。印度官员说，解放军无视他们多次口头警告，还多次举行操演高呼口号，双方发生丢石头及斗殴；经多次会商，双方同意部队各自后撤两公里。

该报道称，中印上一次的严重冲突发生于2017年，中方在中印及不丹三国交界处的洞朗地区修筑道路，印度军队以“支持不丹主权”越界阻止工程，对峙达73天，最后透过外交管道平息。正如该地区其他国家一样，印度对中国的崛起感到不安。近年来，印度越来越靠近美国，部分原因是他们都对中国日益增长的影响力感到担忧。

据上个月，美国总统特朗普表示，他愿出面调解印度和中国的边界争端。但两国都未接受这一提议。

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