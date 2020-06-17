全球竞争力报告香港跌三级港府竟说所以“国安法必须”

香港在国际上的经济评级，又一次被调低。瑞士洛桑管理学院（IMD）16日公布2020全球竞争力报告，香港由去年的第2名，下跌至第5位。报告指出，下跌主要是因为经济表现下跌、香港社会状况不稳、中国经济影响，而是次评分未有牵涉过去几个月发生的疫情及国安法立法事件。

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港府发言人漏夜回应有关的报告时竟然说，由此足可证明制定国安法“既是重要、也是必须和迫切的”。

洛桑学院的排名乃根据四大因素厘定，包括经济表现、政府效率、营商效率及基建。香港于“经济表现”方面排名急跌，由去年全球第10位，跌至今年28位。“政府效率”及“营商效率”分别维持全球排名第1及第2，“基建”排名由22升至14。

港府发言人说：“要让香港充分发挥自身竞争优势，治安和社会稳定至关重要。全国人民代表大会根据中华人民共和国宪法和基本法决定从国家层面建立和完善香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，既是重要，也是必须和迫切的。这能让一国两制行稳致远，有助维持有利的营商和投资环境，从而维护香港的繁荣稳定。”

根据洛桑学院的报告，在全球63个国家与地区中，首5位分别是新加坡、丹麦、瑞士、荷兰与香港。当中新加坡是连续第2年夺冠，主要原因是强劲的国际贸易平台及本地就业市场，教育及科技基建亦扮演相当关键角色。丹麦优点相近，而在国际投资及生产力上亦非常优秀，营商效率亦冠绝欧洲。

在亚太区中，台湾排名第11，仅低于全球第1的新加坡及第5的香港。另外，美国自2018年排行第1后，2019年跌至于第2位，今年则大跌至第10位。而中国今年的排名亦由下跌至第20位。原因是贸易战影响两国增长前景。

只不过在上个月，由华尔街日报和美国传统基金会发布的2020年度“经济自由度指数”，香港排行全球第二，是自 1995 年以来第一次失落榜首，由新加坡居上。

香港的经济自由度指数下跌1.1分，报告指出主要由“投资自由度”一栏的指数跌幅造成。报告评估项目分为法治、政府规模、管治效益）、市场开放度四大部分，除“法治”部分以外，香港经济在其余三部分的指数皆见跌幅。

报告指，香港的本地生产总值在过去五年稳步增长，但在2019年进入衰退，其传统上开放且由市场主导的经济，透过贸易、旅游业和经济联系与大陆逐渐融合，经济自由所面对的风险亦随之上升。