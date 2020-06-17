加当局或施压首都大区弃用华为4G网络设备

加拿大电信运营商Telus Corp 据信正面临政府部门的压力，要求它在首都地区的4G网络中去除华为设备。elus稍早已经与加拿大创新、科学及经济发展部就不在该地区使用华为设备达成谅解。加拿大大部分联邦政府办公室位于首都地区。

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据路透社引述加拿大媒体报道，加拿大政府施压Telus在首都地区4G网络弃用华为设备。

加拿大环球邮报周二援引消息人士的话报道指，加拿大电信运营商Telus Corp (T.TO)正面临政府部门的压力，要求它在首都地区的4G网络中去除华为设备。该报道称，Telus稍早已经与加拿大创新、科学及经济发展部就不在该地区使用华为设备达成谅解。报导并称，这一承诺是自愿的，非官方要求。

路透社说，Telus和加拿大创新、科学及经济发展部暂时未回应路透的置评请求。

加拿大大部分联邦政府办公室位于首都地区。

本月稍早，Telus选择诺基亚和爱立信作为其5G设备供应商，未选择华为，华为在该国的命运存在不确定性。加拿大正在评估5G网络的安全性影响，尚未决定是否允许华为向加拿大电信企业供应设备。