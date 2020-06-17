北京唯一升二级疫控 学校再关门 千次航班停飞

北京市卫健委今天公告，6月16日0时至24时，该市新增本地确诊病例31例、疑似病例3例、无症状感染者6例。目前尚在观察的无症状感染者12例。北京又将疫情应急响应等级调回二级。刚刚复课的学校今天再次全数关门控疫。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，北京6月16日新增新冠肺炎确诊病例31例、无症状感染6例，其中丰台区新增确诊19例。

北京市卫健委周三公告，6月16日0时至24时，北京新增确诊病例中，东城区3例、西城区1例、海淀区3例、丰台区19例、大兴区5例。

目前北京全市有11个区无本地报告新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区145天、怀柔区131天、顺义区129天、密云区126天、昌平区120天、通州区118天、朝阳区2天、石景山区2天、门头沟区1天、房山区1天。

时隔10日，北京又将疫情应急响应等级调回二级。北京市政府副秘书长陈蓓周二晚间通报，6月16日即时起，北京市应急响应级别由三级调至二级，中高风险街乡、新发地市场相关人员禁止出京，所辖小区村进行全封闭管控。昨日上午的北京市委常委会要求根据疫情发展变化果断调整应急响应级别和防控策略，对所有小区全面实行严格封闭式管理，全面落实重点人员禁止离京的措施。

据中央社消息说，中国首都北京市16日晚上调升疫情防控后，截至上午9时10分，北京两座机场已取消近7成的航班。报道综合北京日报、每日经济新闻消息，根据航班管家APP最新资料，截至今天上午9时10分，北京两机场共取消航班达1255架次，包括615架出港航班，取消率67.14%，进港航班640架，取消率68.38%。