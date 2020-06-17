因美国制裁 华为或延后生产最新Mate手机

全球第二大手机制造商华为技术已经通知不少供货商，希望延后最新旗舰手机的生产日程，主要因为美国政府在5月中进一步紧缩对其技术出口之后，华为仍在盘点所有芯片及手机零部件的库存对后续手机销售的影响，以及进一步测试一些替代方案的可能性。早前有消息称华为预前购存两年的芯片等美国高技术零配件用量。

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据日本经济新闻今天报道说，华为将延后最新旗舰机生产。据相关人士透露，华为已通知一些零部件供货商暂缓启动生产最新Mate旗舰机种的相关零件，并请等待进一步通知，同时华为下调对部分供货商第三季(7-9月)的订单。

每一年华为的下半年旗舰机Mate系列发表都是手机产业的重头戏，Mate系列总是使用最高规格的技术、零件及华为自己设计最先进的手机处理器芯片，并且被外界视为华为每年挑战苹果秋季iPhone新机的重量级产品。然而，因为美国政府5月中进一步限制供货商如果使用美国的设备或工具，不得为华为及海思的设计进行定制化芯片生产，这个最新禁令，已经对华为的供应链产生影响，同时也让这个新产品生产的日程有所延后。

华为2019年下半年的Mate30系列新机型已经大受美国商务部去年5月把华为加入实体列表的影响，成为华为第一部没有Google Mobile Services 的旗舰手机，Google Mobile Services包含海外市场用户一些最常用的应用程序，包含Google地图、Gmail、Youtube，甚至安卓手机用来下载程序应用的Google Play等等。少了GMS支持，已经对华为的海外市场销售产生影响。

据报道称，华为推迟Mate系列手机及零件的生产日程，并不代表Mate手机会延后发表，也有很多的情形是仍会先行发表手机，但开卖的日程则会稍晚公布。据了解华为Mate生产的相关人士表示，“听到的状况是目前Mate的生产日程会延后1至2个月，其中一部分因素与华为要盘点主芯片供应及周边芯片供应有关。”另一位了解华为状况的相关人士表示：“我们本来应该是这个月要启动生产Mate 以及荣耀手机相关的零部件，但是客户已经吿知我们暂缓计划，让我们静待通知”。

同时华为也已通知一些手机零部件相关供货商，希望下调7到9月的订单，幅度有的可达到20%，并且也告知供货商到10到12月，还可能进一步下调，要再看后续状况决定。

据该报道，智能手机市场受新型冠状病毒的影响，需求受到下滑。根据统计，华为第一季的手机业务受到疫情影响，出货量同比下降超过17%。华为不仅是全球最大的电信设备厂商，同时去年手机全年出货量高达2亿4千万部，超过苹果成为全球第二大手机品牌，并且在中国因为消费者的特别支持，即便有疫情阻扰，在今年1到3月仍抢下中国超过4成的市场。