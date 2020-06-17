就北京疫情再发习近平发指示

2019冠状病毒疾病疫情在北京卷土重来，一周之内新增137例确诊，官方如临大敌，北京市委常委会昨天开会传达中共总书记习近平的指示，强调要将疫情防控作为当前最重要、最紧迫的任务。官方消息没有提及习近平发出指示的细节。

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据中央社今天报道称，北京疫情发烧 习近平指示防控是最紧迫任务。北京市委常委会是在昨天开会传达中共总书记习近平的指示，强调要将疫情防控作为当前最重要、最紧迫的任务。

中央社引述北京日报今天说，中共北京市委常委会昨天上午开会传达习近平对北京此波疫情的重要指示，“把疫情防控作为当前最重要、最紧迫的任务来抓，始终跑在疫情的前头，确保民众身体健康和生命安全”。

北京市不久前才调降针对2019冠状病毒疾病（COVID- 19）的应急响应，不料疫情自11日起卷土重来，不但在6天之内增至137例确诊，并扩散至周边和其他省市。为防范疫情持续扩散，北京市官方除将应急响应由三级调升至二级，并祭出“半封城”措施，所有社区全面实施封闭式管理，各级学校停止到校，中高风险重点地区人员也禁止离京。

此外，截至今天上午9时许，北京两座机场已经因为疫情取消近7成航班。陆媒引述中国民航专家綦琦指出，北京这一波疫情恐将严重冲击原本已逐渐回温的国内民航市场。