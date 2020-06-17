戴启思：送中没了现在中国干脆送国安到香港抓人

港澳办副主任邓中华日前声称特区政府有“主要责任”维护国家安全，执法和司法由特区完成，但在“极其特殊”的情况中央亦要保留对案件的管辖权后，香港大律师公会主席戴启思（Philip John Dykes）16日接受香港电台的访问时认为，上述说法反映中央试图掌控香港最严重的国家安全案件，做法犹如“送中”恶法的“逆向工程（reverse engineering）”。

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戴启思就这次北京绕过香港立法会自行制定香港国安法一事说：“今次不是将香港人送返大陆，而是大陆政府来港捉香港人（Rather than you going to the mainland, the mainland comes to you）。”

戴启思批评，至今仍未清楚内地政府建议的“港版国安法”具体内容，但目前看来，该法似乎是普通法和大陆法的“奇怪混合体（weird hybrid）。”

邓中华15日在一场研讨会上指出，针对香港国安法特殊的案件，“中央必须保留管辖权”，尽管这些特殊情况应该是“少之又少”。

香港保安局局长李家超早前接受南华早报访问时说，对于全国人大列明，中央根据需要在港设立国安机关，李家超拒绝透露警方与有关机构如何合作，但大陆机构有更广泛的情报搜集网络，并有更高的分析水平，形容中央具备“直升机的视野”，有助香港了解全局。他强调，任何在港执法的人士都必须遵守普通法原则，包括无罪推定、缄默权和有律师代表。

李家超同时表示，警方已经着手筹备一个专门为港区国安法执法的新部门，由警务处处长邓炳强领导，负责情报、搜集证据、调查及训练人员，成立初期会有一定数量人员，其后按需要增加，并可探讨加入其余5个纪律部队人员。他又说，警队已展开成立新部门的前期工作，包括审视资源、人手及器材。