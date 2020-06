戴启思：送中没了现在中国干脆送国安到香港抓人

港澳办副主任邓中华日前声称特区政府有“主要责任”维护国家安全,执法和司法由特区完成,但在“极其特殊”的情况中央亦要保留对案件的管辖权后,香港大律师公会主席戴启思(Philip John Dykes)16日接受香港电台的访问时认为,上述说法反映中央试图掌控香港最严重的国家安全案件,做法犹如“送中”恶法的“逆向工程(reverse engineering)”。

广告 继续浏览后续

戴启思就这次北京绕过香港立法会自行制定香港国安法一事说:“今次不是将香港人送返大陆,而是大陆政府来港捉香港人(Rather than you going to the mainland, the mainland comes to you)。”

戴启思批评,至今仍未清楚内地政府建议的“港版国安法”具体内容,但目前看来,该法似乎是普通法和大陆法的“奇怪混合体(weird hybrid)。”

邓中华15日在一场研讨会上指出,针对香港国安法特殊的案件,“中央必须保留管辖权”,尽管这些特殊情况应该是“少之又少”。

香港保安局局长李家超早前接受南华早报访问时说,对于全国人大列明,中央根据需要在港设立国安机关,李家超拒绝透露警方与有关机构如何合作,但大陆机构有更广泛的情报搜集网络,并有更高的分析水平,形容中央具备“直升机的视野”,有助香港了解全局。他强调,任何在港执法的人士都必须遵守普通法原则,包括无罪推定、缄默权和有律师代表。

李家超同时表示,警方已经着手筹备一个专门为港区国安法执法的新部门,由警务处处长邓炳强领导,负责情报、搜集证据、调查及训练人员,成立初期会有一定数量人员,其后按需要增加,并可探讨加入其余5个纪律部队人员。他又说,警队已展开成立新部门的前期工作,包括审视资源、人手及器材。