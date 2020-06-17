民调：香港自认中国人身份创回归以来新低

根据香港民意研究计划对香港市民身份认同最新的调查发现，港人对自认为“中华民族一分子”及“中国人”的认同感分别创下2007年及1997年新低。这个结果似乎印证香港人心不但没有回归，而且是越走越远。

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民研计划从本月初由真实访问员以随机抽样电话方式访问1002名香港居民，要求受访者为不同身份认同感作出独立评分。结果显示，受访者对“中国人”的认同感评分为5.74分，创下1997年开始有这项调查以来的最低评分；“中华民族一分子”的评分亦仅得6.25分，是2007年以来的新低。

此消彼长，调查同时发现港人选择自认为“香港人”的比率明显高企，最新评分为8.57分，评分与去年6月一次调查同样处于历史高位；此外，港人对“中华人民共和国国民”的身份认同评分仅得4.9分，较对上一次调查下跌0.35分。

港大心理学系副教授陈浚灵告诉苹果日报，数据反映自我认同是“香港人”多于“中国人”受访者不只是年轻人，当中30至49岁较年长的香港人有上升趋势。他认为身份认同应为情感上，港府表示会推行国家身份认同教育，有关措施是“认知巩固”，而非“情感上的身份认同”。要令人民对国家认同不可只靠灌输，要考虑在情感上的帮助。

对于国安法对民调工作有否影响，香港民意调查研究所主席钟庭耀说：“我们会假定无罪般的继续工作，除非有人告诉我们正在做的事情是违法。”