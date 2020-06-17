访问主要内容
中国
法国
港澳台
视频
栏目检索
中国/汇丰

汇丰无视英外相冷嘲热讽还呼吁“富时指数”公司为北京美言

发表时间：

汇丰渣打两银行因为先后表态支持中共在港订立国安法而遭到英国朝野两党议员抨击。
汇丰渣打两银行因为先后表态支持中共在港订立国安法而遭到英国朝野两党议员抨击。 © RFI／香港（甄树基摄）
作者： 香港特约记者 甄树基

在英国注册、主要业务和赚钱回报最多在中国香港的汇丰控股，因为支持香港实施国安法而遭到祖家英国和美国的批评，外相蓝韬文（Dominic Raab）15日呼吁中国临崖勒马，要求北京搁置强推港版国安法计划之余，还不忘暗批汇丰向中国屈膝，“我们是不会让香港人为银行家的奖金（bonus）而牺牲的”。

广告

英国星期日泰晤士报报道，汇控公关事务总监兼英中贸易协会（CBBC）主席Sir Sherard Cowper-Coles领头的一个组织，呼吁英国富时100指数内的蓝筹股（优质股）公司，向英外长游说中英关系交恶的风险。英国富时100指数内的蓝筹股有不少于中国及香港有业务，包括英国保诚（Prudential）、G4S及洲际酒店集团（IHG）等。

报道提及，汇控、英国石油、渣打银行和葛兰素史克（GSK）等企业有份参与的CBBC，已分别与几间在中国有业务的蓝筹股公司进行会面接触，以拉拢其支持游说活动。报道亦引述CBBC文件，当中提到英国脱欧后的首要策略，是不要忽略中国14亿人口的市场。

而CBBC要游说的对象 — 英外相蓝韬文，则对中国就港区国安法一事上，连日作出批评。蓝韬文星期一在每日记者会上提到滙丰，指“纵然企业有他们的主观判断，但让我这样说，我们是不会让香港人为银行家的奖金而牺牲的”。

蓝韬文早前指港区国安法明显违反中国的国际义务，包括在《中英联合声明》下所作的承诺。他重申如港区国安法在港实施，英国承诺将持英国国民（海外）护照（BNO）港人免签证留英期由半年延长至一年，为取得公民资格铺路。

汇控近一半以上利润来自香港市场，为了利益而对港区国安法“屈膝”支持，但招惹英美政府的批评，英国前外相聂韦敬（Sir Malcolm Rifkind）指汇丰行为“怯懦”，美国国务卿蓬佩奥则嘲之为叩头，但“那样的表忠似乎未能为滙丰赚得北京很多的尊重，北京继续利用滙丰在中国的业务作为威胁伦敦的政治筹码。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917
页面未找到

您尝试访问的内容不存在或不再可用。