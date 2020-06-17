汇丰无视英外相冷嘲热讽还呼吁“富时指数”公司为北京美言

在英国注册、主要业务和赚钱回报最多在中国香港的汇丰控股，因为支持香港实施国安法而遭到祖家英国和美国的批评，外相蓝韬文（Dominic Raab）15日呼吁中国临崖勒马，要求北京搁置强推港版国安法计划之余，还不忘暗批汇丰向中国屈膝，“我们是不会让香港人为银行家的奖金（bonus）而牺牲的”。

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英国星期日泰晤士报报道，汇控公关事务总监兼英中贸易协会（CBBC）主席Sir Sherard Cowper-Coles领头的一个组织，呼吁英国富时100指数内的蓝筹股（优质股）公司，向英外长游说中英关系交恶的风险。英国富时100指数内的蓝筹股有不少于中国及香港有业务，包括英国保诚（Prudential）、G4S及洲际酒店集团（IHG）等。

报道提及，汇控、英国石油、渣打银行和葛兰素史克（GSK）等企业有份参与的CBBC，已分别与几间在中国有业务的蓝筹股公司进行会面接触，以拉拢其支持游说活动。报道亦引述CBBC文件，当中提到英国脱欧后的首要策略，是不要忽略中国14亿人口的市场。

而CBBC要游说的对象 — 英外相蓝韬文，则对中国就港区国安法一事上，连日作出批评。蓝韬文星期一在每日记者会上提到滙丰，指“纵然企业有他们的主观判断，但让我这样说，我们是不会让香港人为银行家的奖金而牺牲的”。

蓝韬文早前指港区国安法明显违反中国的国际义务，包括在《中英联合声明》下所作的承诺。他重申如港区国安法在港实施，英国承诺将持英国国民（海外）护照（BNO）港人免签证留英期由半年延长至一年，为取得公民资格铺路。

汇控近一半以上利润来自香港市场，为了利益而对港区国安法“屈膝”支持，但招惹英美政府的批评，英国前外相聂韦敬（Sir Malcolm Rifkind）指汇丰行为“怯懦”，美国国务卿蓬佩奥则嘲之为叩头，但“那样的表忠似乎未能为滙丰赚得北京很多的尊重，北京继续利用滙丰在中国的业务作为威胁伦敦的政治筹码。