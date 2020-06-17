涉卷中国千人计划 哈佛教授拒不认罪

一名哈佛大学教授被控对美国当局隐瞒参与中国政府的千人计划，以及接受中国政府提供的研究经费，这名教授不认罪。据检方指控，李柏2018年接受联邦调查人员访查时，这位奈米科学专家做出不实陈述，说他从未获邀参与千人计划，李柏也让哈佛向美国国家卫生研究院隐瞒他参加中国千人计划实情。

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据中央社消息，被控隐瞒参与中国千人计划，61岁前哈佛大学化学和生物化学系主任李柏（Charles Lieber）在波士顿联邦法院的视讯会议中，对于被控不实陈述的罪名不认罪。其委任律师穆卡塞（Marc Mukasey）表示，李柏将反击这些指控，直指“政府搞错了”。

鉴于中共有从事间谍活动、窃取知识产权的隐忧，美国司法部严加扫荡北京在美国大学校园的影响力，李柏案件是当中最受瞩目的一起。

本案焦点在中国的千人计划。美国当局说，中国利用千人计划吸引海外的中国公民和外国研究人员，将他们的学术专长和中国政府分享，以取得研究经费等好处。据检方表示，李柏2011年成为中国武汉理工大学的“战略科学家”，2012到2015年间签约参与千人计划。检方表示，根据合约，中国武汉理工大学每月付给李柏5万美元，以及高达15万8000美元的生活费。李柏还获得超过150万美元经费，在大学设立研究实验室。

李柏则同意举办国际研讨会，发表论文，并以武汉理工大学的名义申请专利。

据该报道，检方表示，李柏2018年接受联邦调查人员访查时，这位奈米科学专家做出不实陈述，说他从未获邀参与千人计划。当提供他经费的美国国家卫生研究院（NIH）向哈佛大学询问，李柏是否未揭露参与这项计划时，检方表示，李柏还让哈佛不实宣称他未参与其中。