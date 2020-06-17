港版国安法 英国在联合国人权理事会警告中国 北京反对

英国常驻联合国日内瓦办事处代表布莱斯韦特(Julian Braithwaite)在人权理事会上就中国实施涉港国安法发出将破坏香港的自治和自由的警告。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团蒋端公使则在在联合国人权理事会表示，Braithwaite“干涉中国内政，我们坚决反对”。

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指，据路透社消息，英国在联合国人权理事会上就中国实施涉港国安法发出警告。英国周二表示，中国实施涉港国家安全法的计划将破坏香港的自治和自由。1997年，亚洲金融中心香港回归中国，中国当时保证将在50年内保留香港的司法独立和抗议权利等自由。

英国常驻联合国日内瓦办事处代表布莱斯韦特(Julian Braithwaite)在人权理事会表示，“强制实施拟议的立法与中国在《中英联合声明》框架下应承担的国际义务有直接冲突。该声明是中英两国政府就香港问题共同发表的一份声明，并在联合国秘书处登记。“他敦促中国与香港人民、机构和司法机构沟通，“确保维持香港的高度自治以及权利和自由”。

该报道称，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团蒋端公使在在联合国人权理事会表示，Braithwaite“干涉中国内政，我们坚决反对”。据蒋端“中国实施香港特别行政区国安法是为了维护国家安全，旨在堵塞漏洞，有效维护国家主权和安全，“他表示，“这是合理、合法、势在必行的。”