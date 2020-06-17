萧美琴出任台湾首位女性驻美代表能直达天听

台湾总统蔡英文昨天正式任命国安会咨询委员萧美琴出任驻美代表，成为中华民国第一位女性驻美代表，更是第一位中美混血的驻美代表。由于萧美琴和蔡英文关系良好，未来将与外交部长吴钊燮、国安会副秘书长徐斯俭，形成蔡英文政府对美工作的铁三角。

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萧美琴1971年生于日本神户，今年48岁，父亲是台湾人、母亲是美国人，在台湾长大。国中毕业后赴美求学，取得美国欧柏林大学东亚研究学士、哥伦比亚大学政治学硕士。由于是混血儿，从小受到关注，她曾说，在台湾被当作美国人，在美国被当作外国人。

总统府发言人张惇涵表示，萧美琴长期致力于台湾国际关系与各项对外事务的推动，除曾任四届立法委员，有超过十年以上外交及国防委员会专业问政经验，更历任亚洲民主自由联盟（CALD）主席、国际自由政党联盟（LI）副主席等国际组织职务，她的提名迅速获得美国政府同意。

蔡英文第一个任期的对美工作，除了体制上的驻美代表高硕泰之外，主要依靠吴钊燮和国安会秘书长李大维。李大维转任海基会之后，萧美琴将是蔡英文在对美工作上的另一个管道。

萧美琴在美国念高中时热衷政治，她父亲曾透露，六四天安门事件爆发时，萧美琴曾在学校发传单支持中国学生。

民进党2008年失去政权时，蔡英文在民进党一蹶不振的情况下接任党主席，邀萧美琴担任党主席特助，两人因爱猫以及使用英语沟通，建立好交情。依惯例，萧美琴将在两个月内前往华盛顿就任新职。