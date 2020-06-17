谭德塞红人 今受邀中非抗疫特别峰会 下周清大毕业礼演讲

武汉发端的新冠肺炎疫情造成全球逾800万人确诊，国际批评世界卫生组织秘书长谭德塞过度倾中，但他继17日将参与中非团结抗疫特别峰会，6月21日为北京清华大学经济管理学院毕业典礼演讲，将积极参与中国活动的高调行为受到瞩目。

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据中央社消息，据中国外交部发言人华春莹昨天宣布，中国国家主席习近平17日今日应在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨谈话。峰会将以视讯形式举行，联合国秘书长古特雷斯、世卫秘书长谭德塞获邀参加。

报道称，另根据中国清华大学经济管理学院公布，谭德塞也将在6月21日在毕业典礼发表演讲。

中央社说，谭德塞在这次处理2019冠状病毒疾病不当遭受国际批评，被质疑过于亲中延误阻止疫情大流行，疫情一开始时他曾公开赞美中国，表示中国封锁措施为世界争取了时间，以及中方公开透明发布资讯。2月时他在德国慕尼黑安全会议说：“有太多人评论我称赞中国。我对中国的称赞是实至名归的，我还将继续赞扬中国。”随着疫情全球大流行，美国总统特朗普多次指责世卫未尽到职责，是中国傀儡，以中国为中心，甚至宣布美国终止与世卫的关系。

该报道称，当前疫情全球大流行逾800万人确诊及国际批评声浪下，谭德塞高调参与中国举办活动，与中国关系再度受到检视。

中国清华大学在官网介绍谭德塞是非洲区域首位世卫组织技术与行政首长，他在疟疾、爱滋病以及孕产妇和儿童卫生方面具有影响力，职业生涯曾在著名科学期刊发表过许多文章。