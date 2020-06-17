86个组织向北京发公开信 促停止港版国安法

路透社报道，国际特赦组织、香港民间人权阵线等86个国际和香港本地组织，向中国全国人大委员长栗战书发出公开信，促请停止在香港引入国家安全立法。

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这封公开信说，港版国安法法例详细条文尚未公布，但中国全国人大决定提到的四种罪行，包括“分裂”、“颠覆”、“恐怖主义”，以及“外部势力干预”，定义含糊不清，可以包括对政府的任何批评，用以打压人民和平行使和捍卫人权的权利。

公开信指中国中国法律的“国家安全”概念，具有极为广泛而模糊的覆盖面，导致不少和平行动者、人权律师、学者、少数民族、新闻工作者和网民，由于“颠覆”、“煽动颠覆”、“分裂国家”和“洩露国家机密”等模糊不清的罪行被拘留、检控和监禁多年以至终身。

公开信又说，北京当局在香港设立国安机构，意味容许成立类似国家安全部和公安部“国内安全保卫局”的机构，但这些机构长期以来，因严重侵犯人权而闻名，包括任意拘留和折磨行动者和非政府组织的成员。 港版国安法不符合“国际人权法”，因此促请北京当局停止港版国安法的立法工作。

参与联署的86个组织，包括国际特赦组织、人权观察、自由之家、国际律师协会人权研究所及无国界记者组织等国际组织以及香港本地组织民间人权阵线、香港职工会联盟、法政汇思等。