中国司法部一高层病逝 港媒指坠楼

中国司法部党组成员、政治部主任冯力军近日因病去世；但有香港媒体指出，55岁的冯力军是10日晚间从自宅16楼“坠楼身亡”。报道指或涉“秦岭风暴”，该事件引致陕西官场近年出现震荡。没有消息涉及病逝或坠楼细节。

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据中央社今天报道称，中国司法部高层冯力军病逝，港媒指：坠楼身亡。

据该报道，中国法制网昨晚简单报导了冯力军病逝的消息。星岛日报几天前曾披露冯力军“坠楼身亡”的消息，今天再次报导相关内容。据星岛日报表示，外界上周传出冯力军10日“坠楼身亡”的消息，该报记者曾就此事致电相关部委值班室求证，当时对方对此讳莫如深，回复“我们不清楚，你不要在电话里说这个事情了”。

冯力军的死讯传出后，她缺席了一项重要会议，更加引起外界关注。

据表示，司法部党组巡视工作领导小组原定12日召开今年第4次会议暨第4轮巡视动员部署会，身为司法部政治部主任的冯力军曾担任领导小组副组长兼办公室主任，却未在这次会议现身。

据介绍，冯力军来自陕西，曾担任陕西省委组织部副部长、省人力资源和社会保障厅厅长，2018年成为副省长，之后到北京出任司法部政治部主任。据该报道，翻查百度资料，冯力军生于1965年，陕西蒲城人，中央党校在职研究生班经济管理专业毕业，中央党校研究生学历以及“高级管理人员工商管理硕士学位”。资料指她现任司法部政治部主任、党组成员。

报导指出，由于“秦岭风暴”，陕西官场近年出现震荡。所谓“秦岭风暴”是指陕西秦岭大片土地出现违建别墅并触怒北京领导层的事件。此事于2018年底爆发后，陕西不少官员因此下台。除了“秦岭风暴”，中共政法委系统近5年来也成为中共官场的“风眼”，自前中共政治局常委兼中央政法委书记周永康因贪腐被捕并下狱后，先后有公安部副部长孟宏伟、公安部副部长孙力军下台，早前外界也传出前中央政法委书记孟建柱受查。

此外，曾任职公安部多年的中国全国人民代表大会副秘书长柯良栋年初被免职。

据中央社说，中共的政法系统以中央委员会为核心，是中共中央直属机构之一，统管法院、检察院、公安部、国安部和司法部等，现任书记是郭声琨。最近，当北京方面决定制定港版国家安全法后，中央政法委副书记、国务委员兼公安部长赵克志就兼任了中共中央港澳工作领导小组副组长，反映出政法系统在统管港版国安法执行方面扮演重要角色。中共政法系统未来若在港设立机构，影响力更可能延伸至香港。