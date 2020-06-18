中国疾控专家称北京疫情已经控制住了

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友今天表示，北京疫情已经控制住了，如果把病人发病时间做一个曲线，高峰发生在6月13日，病例数会越来越少。

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称，据路透社今天报道称，中国疾控中心专家吴尊友称“北京的新冠肺炎疫情已经控制住了”，病例数会越来越少。据吴尊友在周四下午举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第125场新闻发布会上称，每天新诊断报告病例不等于是新感染的，对发病时间分析可知，大部分在几天以前就出现发病症状，从感染到到发病还有一段时间，这样推算的话，昨天新增的21个病例基本上是在6月12日以前发生的感染。

据吴尊友“我说控制住了，你们的理解是不是明天就没有病例报告了？不是这个概念，明天后天相继还会有报告病例出现“，他说，这些病例都是对既往感染病例的发现，不是新感染，新感染只是零星的。

三天前，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友在接受记者采访时表示，未来三天将决定北京疫情走势，现在已经到了第三天，被问及北京的疫情是否控制住了时，吴尊友作出上述回应。

路透社引据中国国家卫生健康委员周四公布，6月17日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例28例，在24例本土病例中，北京21例，最近七日累计已达到158例，其他为河北2例，天津1例；境外输入病例4例（上海2例，陕西1例，甘肃1例）。