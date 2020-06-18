中国称无意也不会干涉美国内政与大选

关于博尔顿新书爆料指控特朗普邀请中国国家主席习近平出手帮助连选连任，中国外交部发言人赵立坚周四表示，“中方一贯奉行不干涉内政原则，我们无意也不会干涉美国内政和大选。”

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据路透社今天报道，中国外交部称中方一贯奉行不干涉内政原则，无意也不会干涉美国内政和大选。 关于博尔顿新书爆料，中国外交部发言人赵立坚周四表示，“中方一贯奉行不干涉内政原则，我们无意也不会干涉美国内政和大选。”

在令人难堪的幕后描述中，前美国国家安全顾问博尔顿(John Bolton)指责总统特朗普犯下了大量错误，包括明确寻求中国国家主席习近平的帮助以赢得连任。根据《纽约时报》刊登的博尔顿新书节选，美国总统曾表示愿意停止刑事调查，以“为他喜欢的独裁者提供个人帮助”。博尔顿长期以来一直是外交政策的鹰派人物，去年9月因政策分歧被特朗普解雇。

路透社说，美国白宫前美国国家安全顾问博尔顿与美国总统特朗普在一系列问题上有分歧，包括朝鲜，阿富汗，伊朗以及俄罗斯等议题。

周三，《华尔街日报》、《纽约时报》和《华盛顿邮报》刊登了这本名为《事件发生的房间：白宫回忆录》的节选。