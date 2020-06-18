中央社:蓬杨会一结束 北京公布港版国安法排入审议

中国全国人大常委会今天召开第19次会议并审议“港版国安法”草案，其中对防范、制止和惩治发生在香港的分裂国家等4类犯罪行为和相应刑事责任，作了明确规定。中央社报道提及中共政治局委员、中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪与美国国务卿蓬佩奥刚刚结束在夏威夷会谈。

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据中央社今天报道称，蓬杨会一结束，北京公布港版国安法排入审议。报道引述官方新华社消息，今天开始的中国全国人大常委会第19次会议将审议“港版国安法”草案，其中对防范、制止和惩治发生在香港的分裂国家等4类犯罪行为和相应刑事责任，作了明确规定。

该报道称，此前，中共政治局委员、中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪与美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）当地时间18日刚于夏威夷结束会谈。据中国外交部转述，杨洁篪在会中表示，包括“港版国安法”立法等香港事务纯属中国内政，坚决反对美国干预香港事务的言行。

新华社引述全国人大常委会法制工作委员会发言人办公室报导，“中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法（草案）”，已由委员长会议提请18日、即今天召开的13届全国人大常委会第19次会议审议。

据新华社说，这项法律草案贯彻落实第13届全国人民代表大会第3次会议通过的“全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定”，法制工作委员会负责人向会议作了关于法律草案的说明。其中，“草案对防范、制止和惩治发生在香港特别行政区的分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全等4类犯罪行为的具体构成、和相应的刑事责任，作出了明确规定”。

据中央社，新华社报导中并未列出港版国安法草案具体条文。