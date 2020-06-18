中澳关系骤降 中国富人购澳豪房急冻

根据独立数据，中国买家5月对澳洲房产的询问数量跌至近三年来最低，暗示澳洲数十亿美元的房产需求可能也成为中澳两国外交龃龉的受害者。不过经济学家普遍预计，外交关系紧张局面将得到解决，不会给澳洲经济造成太大冲击，尽管这场争端为本来就不确定的前景平添了额外风险。

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据路透社今天报道称，中澳两国外交龃龉升温，中国买家5月对澳洲房产买兴急冻。

国际房产门户网站Juwai IQI公布的数据显示，5月询问量较4月大减逾65%。由于澳洲控制疫情进展领先多数对手市场，4月时的询问量大增。但之后澳洲政府力促调查新冠病毒源头，引来中国当局严词驳斥，并扬言采取经济反击措施，5月询问量也随之同步下滑。

据该报道，若中方的买兴持续低迷，近年来已成澳洲经济一大支柱的房市可能面临挑战。中国内地买家是外资房地产投资的主要来源之一，光是上个会计年度，中国投资人便在澳洲住宅、商用建筑、房屋拍卖投入61亿澳元(42亿美元)。

Juwai IQI数据显示，5月份下降之后，中国大陆目前是澳洲地产投资的第三大来源，仅次于美国和加拿大。中国的投资通常流入新建公寓，因此可推动建筑活动和就业。但中国需求的放缓将对已经放缓的房地产市场带来新的打击，尽管官方数据仍显示房屋批建量较去年同期增长了5.7%。