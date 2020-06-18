余文生妻子许艳会见七国人权官员

中国当局周三宣布将被关押了900多天的中国维权律师余文生判处四年监禁，余文生的妻子许艳呼吁各国官员援助向中方提出包括保障余文生的上诉权以及与他的亲人的会面权。

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徐州市中级人民法院6月17日宣布以颠覆国家政权罪将余文生判处有期徒刑四年，剥夺政治权利三年。余文生的妻子许艳18日在会见欧盟，英国，澳大利亚，加拿大，荷兰，捷克以及美国七国的人权官员时呼吁他们在以下五个方面提供援助：对中国司法进行违法的秘密判决加以谴责和制裁，保障余文生的上诉权，保障余文生与家人的会见权利，要求中国政府将余文生安排在与户口相对应的北京监狱服刑，继续关注余文生是否遭受酷刑，身体健康状况以及刑满之后能够平安回家。

2018年1月18日，余文生在中共19大二中全会召开时发表“修宪公民建议书”，提出以更民主的方式选举国家领导人等政治改革建议；隔天，余文生被警方带走。2019年5月9日，余文生遭到法院秘密审讯，许艳和她所委任的辩护律师都没有收到通知。

总部设在华盛顿的中国人权捍卫者（Chinese Human Rights Defenders）组织17日就北京人权律师余文生被秘密判刑发表声明，并提出上述呼吁。

声明指出，余文生仅仅因为行使言论自由权利并履行人权律师的职责而被当局起诉，显示此案存在严重的司法不公。余在北京街头被警方逮捕的前一天，余发表了一封建议修宪的公开信，呼吁公平选举，成立对中共的监督体系。在此之前，余多次代表中国政府侵权行为的受害者维护司法权益，2016年与其他律师一道指控政府对空气污染负有责任，并在2014年因支持香港占中抗议行动而被拘留。

声明说，中国政府系统性侵犯了余文生应该享有的法律权益和国际人权公约所赋予的公平审判的权利，后者包括独立法庭公开审判的权利，获得自己或家人选定律师的辩护权利以及免受迫害的权利。