印度国内爆发抗议掀抵制中国货风潮

本周一发生印度与中国士兵在交界的拉达克地区流血冲突后，两国关系变得非常紧张，印度国内爆发抗议，并掀起抵制中国货的风潮。

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据印媒News18 India18日报导，成群的印度人在街上砸中国制造的电视和其它产品。有的印度居民把家中的中国制造电视机扔到街上，围观民众一拥而上，脚踩棒打，将电视机彻底损毁。

从社交媒体上看，印度各地有不同的团体和民众发起抵制、焚烧中国商品的活动，他们有些在自家商店前，焚烧成堆的中国商品，并在焚烧时高呼：“可耻的中国（中共）军队，抵制中国货！”

印度时报报导，印度联盟部长拉达斯·阿萨瓦莱（Ramdas Athawale）表示，应关闭在印度的所有中餐馆、出售中国食品的商店酒店，并应抵制其它中国制造的产品。

全印度贸易商总会（CAIT）也发起抵制中国货运动，该商会列出多项中国产品如化妆品、鞋子、手表、行李箱、玩具等，要求印度所有人一起抵制。

印度电信部已下令包括BSNL、MTNL电信与其它私人公司，禁止所有中资交易或采购新的中国设备，同时迅速修改BSNL电信的4G网路升级招标程序条件，禁止中资公司参与招标。

印度民族主义组织“Swadeshi Jagran Manch”也要求，禁止中资公司参与所有的招标工程。

美国《有线电视新闻》（CNN）引述印度消息，解放军持狼牙棒对印军进行偷袭，更有印度军人遭打伤跌入河中死亡。冲突发生后翌日，中国《央视》还刻意播出解放军在西藏军演的片段，令事件持续升温中。