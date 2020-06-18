彭佩奥与杨洁篪夏威夷美军营会见 北京称建设性

美国国务卿蓬佩奥周三在夏威夷会见中国中央政治局委员杨洁篪，北京称这是一次“建设性对话”。当前中美关系处于深度恶化状态。据美国国务院发言人Morgan Ortagus在一份声明中表示，蓬佩奥在会面时强调了“两国在商业、安全和外交往来方面完全互惠的必要性”。中国外交部发言人赵立坚周四就此次会谈介绍说，杨洁篪在对话中阐明了中方对发展中美关系的基本态度以及在台湾、涉港、涉疆等重要敏感问题上的立场。中美合则两利、斗则俱伤，合作是中美双方“唯一正确选择”。

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据路透社报道，美国国务卿蓬佩奥与杨洁篪举行了“建设性”会谈。

当前中美关系处于深度恶化状态。两国在新冠病毒疫情处置以及中国推进香港安全立法等问题上陷入争端。据美国国务院发言人Morgan Ortagus在一份声明中表示，蓬佩奥在会面时强调了“两国在商业、安全和外交往来方面完全互惠的必要性”。美国官方发言人的声明还说，“彭佩奥还强调了充分透明和共享信息的必要性，以对抗当前的COVID-19大流行和防止未来的疫情爆发。”

路透社说，北京称，双方同意继续进行接触。新华社的报导称，“双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题深入交换了意见。双方充分阐明了各自的立场，认为这是一次建设性的对话。双方同意采取行动，认真落实两国元首达成的共识。双方同意将继续保持接触和沟通。”中国外交部发言人赵立坚周四就此次会谈介绍说，杨洁篪在对话中阐明了中方对发展中美关系的基本态度以及在台湾、涉港、涉疆等重要敏感问题上的立场。中美合则两利、斗则俱伤，合作是中美双方“唯一正确选择”。

一名美国国务院高官表示，双方在火奴鲁鲁的会晤从周三1900GMT不久后开始，周四0150GMT结束。就在双方会晤的同时，美国总统特朗普签署立法，主张对压迫新疆维吾尔族人的责任人进行制裁。另一方面，包括蓬佩奥在内的七国集团(G7)外长发布声明，要求中国不要推进涉港国安法。

蓬佩奥对北京的批评一直较为强硬，这是他与杨洁篪4月15日通电话讨论疫情以来的首次接触。自去年以来，他们还没有见过面。

据路透社，朝鲜半岛紧张局势也有所升温。美国和中国就朝鲜核武器计划表达了关切。

专家称美中关系处于多年来的低点，5月中旬特朗普甚至暗示他可能切断与北京的关系。特朗普签署的法案提出对负责镇压维吾尔族穆斯林的中国官员实施制裁，包括一位中共中央政治局委员。特朗普签署了一份声明，降低了上述可能性。声明称，该法案的部分制裁要求可能限制了宪法赋予他作为总统开展外交活动的权力，因此他将视其为建议，而非强制要求。

该报道指，虽然特朗普和美国政府在11月美国大选之前这段时间对中国大打口水战，但前美国国家安全顾问博顿周三爆料，特朗普在2019年6月的一次闭门会议上寻求中国国家主席习近平帮助其连任。博顿的爆料是一本新书的部分内容。美国政府周二提起诉讼以阻止博顿出版，称书中包含机密信息，会危及国家安全。

特朗普对博顿进行回击，在接受华尔街日报采访时称博顿为“说谎者”。他在另一次接受福克斯新闻访问时表示，博顿的书中包含高度机密内容，这触犯了法律。

该报道说，中美双方都没有提及夏威夷会谈的议程，但外交人员和其他消息人士称，会谈是中方要求举行的。

美国贸易代表莱特希泽表示，中国官员一再重申，将遵守第一阶段贸易协议中的承诺，购买更多美国商品和服务。他补充称，迄今为止，中国购买了约100亿美元的商品。

蓬佩奥在对中国的诸多批评中也表示，中国原本可以藉由加强透明度，来阻止新冠疫情大流行造成全球数十万人丧生，他也指责中国拒绝分享信息。

据路透社，特朗普已启动取消美国给予香港的特殊待遇的程序，藉此回应中国通过涉港国安立法，但并未立即终止帮助香港维持全球金融中心地位的特殊待遇。