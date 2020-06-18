日本官房长官高度评价七国集团有关香港问题联合声明

日本官房长官菅义伟在18日午前的记者会上，在谈及中国政府欲在香港实行涉港《国安法》，美国和日本等七国集团外长发表联合声明一事指出：作为七国集团的共同见解，再次强调了“严重关切”，并以声明这一形态明确表达出来，对此我们予以高度评价。

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菅义伟还指出：日本对于中国，将继续利用首脑会谈等高级别交流的机会，应该坚持的就要坚持，一个一个地解决悬案，也强烈要求中国方面积极加以对应。

七国集团（G7）成员国17日发表联合声明，表示严重关切中国推行涉港《国安法》，强烈敦促北京重新考虑这一决定。

声明指出，“中国的决定不符合香港《基本法》和具有法律约束力，并在联合国登记的《中英联合声明》原则下的国际承诺”，这一行动“压制和威胁由于法律的统治和独立的司法制度存在而受到保护的人民的基本权利和自由”。

此声明联署者包括美国、日本、英国、加拿大、法国、德国、意大利的外交部长，以及欧盟高级代表。

日本首相安倍晋三在6月10日的众院预算委员会会议答疑时表示，对于中国决定在香港引入涉港《国安法》一事，将以发表七国集团联合声明为目标加以努力，并表示日本力争成为牵头人。

他指出：七国集团是共有自由、民主主义、人权、法律统治的普遍价值观的国家的集合，对世界发挥领导作用具有很大的意义。