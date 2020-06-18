港版国安法 全国人大常委香港委员称不排除送中审

中国官方消息说，中国全国人大常委会今天召开第19次会议并将审议“港版国安法”草案。“港区国安法”会否有“送中”审讯安排惹关注。全国人大常委谭耀宗说，“如果中央认为有必要，不应该由香港法院审理，（送往内地审讯）可能都系一个选项”。保安局前局长、新民党主席叶刘淑仪表示，港区国安法条文有凌驾性，中央有权将犯者移送到内地受审，并将此写入条文，但认为这会为香港人带来很大的震荡、恐慌。法律学者陈文敏形容这是“大开中门”，由内地执法机关决定抓什么人，一经他们锁定的人，便会完全失去现时普通法和香港法律对他们的保障。

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据明报今天报道称，谭耀宗指：不排除送内地审，叶刘：惹恐慌，陈文敏：被捕者香港法律保障全失。

全国人大常委会即将定立港区国安法，常委会今日至20日开会，谭耀宗昨表示议程暂未提及国安法，也暂未收到常委会加会通知。港澳办副主任邓中华日前说，中央会保留对极其特殊、严重危害国家安全案件的管辖权。谭耀宗昨被问到是否代表违反港区国安法的人要到内地受审，他说不排除这个选项。他接受本报查询时说“没有什么好恐慌”，认为中央对极其特殊的案件保留管辖权是合理的。至于有什么情况属“极其特殊”，他称自己认为外国势力干预香港事务，“特区政府点处理外交？”

全国政协常委唐英年昨午表示，在现有《逃犯条例》下，不可将港人送往内地受审；条例现时无修改，仍然适用。他说，如果国安法纳入基本法附件三在港实施，条文称可将犯人移交内地，要想方法如何与现有法律适应和完善。他强调香港依法办事，有基本法保障，期望条文不与基本法牴触。被问到国安法会否在7月通过，唐英年称不知道。

唐英年任会长的香港友好协进会昨邀请特首林郑月娥就国安法沟通，唐会后称，林太在会上主要是听意见。

明报报道称，叶刘淑仪昨回应称，香港与内地现时无移交逃犯的安排，而国家对于危害国家安全的罪行有管辖权，香港法院也有管辖权，港区国安法条文有凌驾性，中央有权移送犯人到内地受审。不过，她认为内地司法制度与香港相当不同，港人习惯普通法原则，有公开透明审讯，亦有很多人权保障，若较严重的案件可能移送到内地审讯，当然会令很多香港人恐慌。

该报道引述港大法律学院公法讲座教授陈文敏表示，若移交犯人到内地受审，“恐怕不是缺口，而是大开中门了”。他说，逃犯条例要求中央政府通过香港司法程序，将一些在国内犯法逃来香港的人送回国内受审，而谭耀宗的说法，等于是内地执法机关可直接将一些在香港犯法的人抓回内地受审，而被内地机关锁定的人，便会完全失去现时普通法和香港法律对他们的保障。

陈文敏举例，内地维权律师王全璋被控触犯国家安全罪，被囚3年多还没有审讯，没有律师代表，家人不能接触，连囚禁在哪里也不知道，妻子也不能在场聆讯，即使服刑完毕后亦不能马上回北京与家人团聚，“这便是内地国安法的特色”。

报道称，港区人大代表田北辰说，若国安法最严重的案件不在香港审讯，会感“悲哀但不意外”，悲哀是无可避免损害一国两制或市民对一国两制的印象，不意外是没有一个国家将国家安全完全放手给地区或特区的法院。他相信中央不会轻易动用“尚方宝剑”。

政制及内地事务局长曾国卫昨在立法会回答口头质询时称，港区国安法条文将符合《宪法》和基本法，不会影响本港基本法下的独立司法权及终审权，但特区对国防及外交等国家层面行为没有司法管辖权。