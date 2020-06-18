特朗普签署维吾尔人权法案生效 北京谴责双重标准

美国总统川普周三（6月17号）签署了>。提案的共和党籍参议员卢比奥表示，法案是反制中国侵犯新疆人权的重要第一步，未来将对北京究责。而北京谴责美国干涉中国内政，对新疆反恐持双重标准，并要求美方停止干涉内政、损害中国利益，否则将坚决反制。

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这部法案是由卢比奥于5月14日提出，参议院当天即以一致同意方式加速通过。众议院随即在5月27日以413票赞成、1票反对的压倒性票数通过后就送到了白宫等待总统签署生效。但他选在法案签署到期日前一天才终于签下，时间点也正好与美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）与中共中央政治局委员杨洁篪在夏威夷的会面的同一天，引发外界诸多揣测。

提案人卢比奥指出，他的法案是全球首部生效的维吾尔人相关法案，也是反制中国在新疆自治区大规模侵犯人权的重要第一步。透过签署这部法案，特朗普在支持维吾尔人、抵抗中国恶名昭彰的人权侵犯行径上，踏出历史性的一步。他强调：“中共持续大规模监禁至少100万名维吾尔人和其他穆斯林少数民族，对于中共与纵容北京人士所犯下的令人发指罪行，美国将进行究责。“

美国参议院外交委员会主席里契（James Risch）也发新闻稿对特朗普签署了法案表示高兴。里契指出，法案是两党合作努力下的产物，他期待看到法案尽快全面实施。

法案上路后，美国总统须在法案生效180天内及往后至少每年，点名及制裁负责虐待、不人道对待或长期监禁维族人的中国官员；可动用制裁手段包含冻结被点名人士在美资产、拒绝入境美国、拒发或取消签证等。此外，法案也要求总统谴责中国虐待维族行径，并敦促北京立即关闭“集中营“；国务卿则须向国会提交报告，详述新疆维吾尔自治区人权侵犯状况。

中国外交部立即对这个法案被签署发表声明，表示谴责。称维吾尔人权法案“蓄意诋毁新疆人权状况，恶意攻击中国政府治疆政策，公然践踏国际法和国际关係基本准则，粗暴干涉中国内政”，中国政府和人民对此“表示强烈愤慨和坚决反对” 。声明说，美国对新疆反恐持双重标准，并要求美方停止干涉内政、损害中国利益，否则将坚决反制，后果由美方承担。