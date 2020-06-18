等了144天！“香港迪斯尼”重新开放 入园要预约

受到新冠病毒影响，香港迪斯尼时隔近5个月之后，已于6月18日正式重新开放。为了延续防疫工作，园区也实施人员管制、预约入园等工作，针对排队区、餐厅，也会维持社交距离，并且提升消毒强度。而巴黎迪斯尼重新开放恐怕要等到今年7月中旬。

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位于新界大屿山的香港迪斯尼乐园，是亚洲第2座、中国首座的迪斯尼乐园目前园区内规划有探险世界、灰熊山谷、迷离庄园等7个主要园区。尽管香港迪斯尼是是全球最小的迪斯尼乐园，但是拥有许多独家的游乐设施，因此仍吸引不少粉丝去游乐。

受到疫情冲击，香港迪斯尼于今年1月25日开始暂停营业至今，合计停业144天，随着疫情相对趋缓，也于6月18日重新对外营业。包括米奇、米妮、唐老鸭、高飞等明星，也于城堡前正式宣告重新开放。开放首日，乐园也与大屿山区内的伙伴合作，邀请超过100个家庭前来同乐。另外全新面貌的“奇妙梦想城堡”，也预计将于2020年下旬正式开幕。

香港迪斯尼乐园表示，重新开放时，已因应政府及卫生部门的指引，实施一系列全新及加强的健康与安全措施，包括人数管制、宾客须于网上预约到访日期，且乐园各处的排队区、餐厅、游乐设施以及其他设施都会实施社交距离措施，同时提升清洁和消毒的强度与频次。