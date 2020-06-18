美国催促中国加快采购美国商品

美国商会周四强调美中关系正常的重要性，并敦促北京加快根据第一阶段贸易协议采购美国商品和服务的步伐，尽管疫情导致一些采购推迟。中国将在两年内增加采购2,000亿美元美国商品和服务。最近数月两国紧张关系升级，引发对该贸易协议命运的疑虑。

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据路透社今天报道说，美国商会敦促中国加快采购美国商品。据美国商会称，疫病大流行显然拖慢了两国政府履行协议的进展，但有理由保持希望。该商会还对两国就落实采购、知识产权保护和贸易协议涵盖的其他事项定期沟通表示欢迎。

美国商会在声明中称，。“协议的落实非常关键。新冠肺炎疫情无疑拖慢了两国政府的进度，大幅加快采购速度将十分关键。”此前美中商界领袖于周三举行了线上会议。

美国商会与中国国际经济交流中心每年会举办两次会议。而此次会议的重点是2月生效的第一阶段贸易协议，以及供应链面临的挑战。

最近数月两国紧张关系升级，引发对该贸易协议命运的疑虑。根据该协议，中国将在两年内增加采购2,000亿美元美国商品和服务。

美国总统特朗普周三签署了一项法案，要求制裁对镇压中国新疆维吾尔族穆斯林负责的官员。中国外交部周四就此发表声明称，对此表示强烈愤慨和坚决反对，并再次奉劝美方立即纠正错误，停止利用上述涉疆法案损害中国利益、干涉中国内政，“否则，中方必将坚决反制”。

该报道引述美国商会表示，有14亿消费者的中国是美国公司增长最快的市场，但美国公司在与中国做生意时也面临着诸多挑战。尽管面临挑战且最近两国关系紧张，但美国商会表示，两国之间的正常关系“符合美国人的根本利益，也有利于世界的和平与稳定。”