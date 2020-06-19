中印冲突 中方为什么对官兵伤亡数字守口如瓶

中国与印度军队6月15日在双方有争议的边界地区发生严重冲突，印度军方随即公布了包括一名上校军官在内的20名军人在冲突中阵亡的消息，以及军人的名字，军衔、职务、年龄等个人资料，18日，印度为阵亡军人举行隆重国葬，无数国人哭悼。难以为人理解的是，中国方面至今对冲突损失讳莫如深。

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这是一场发生在加勒万河谷的激烈冲突，而且这一冲突是在双方高级将领6日会谈达成后撤的协议后突发的。根据不成文的协议，在边境地区巡逻的双方军人都不应携带枪支或杀伤性爆炸物，如果携带，也必须要放在袋中以示不会使用武器。双方爆发争执时，一直都是肉搏战，赤手空拳，顶多外加石片，但这次的肉搏战异常激烈，印度军方指责中国军人立即亮出一种用铁丝缠绕，铁刺凛凛的“狼牙棒”袭击，印方指责中方军人这是有预谋的“野蛮”行为。

显然，这是一场远比双方传统肉搏战残酷的厮杀，一场发生在高山之巅的不开枪的血战。根据印度公布的资料，印度上校指挥官在搏斗中阵亡，印度总共有20名官兵丧生。其中有些被打成重伤不治而亡。英国『卫报』援引印媒的报道说，双方士兵在陡峭的山脊上互相攻击，导致很多士兵失足坠崖。

法新社分析指出，星期一发生的这场冲突，是两个核大国45年来第一次血腥冲突。后果严重，双方都在指责对方应对此次冲突负有责任。奇怪的是，中方对自己到底死伤了多少军人沉默不语，根据『印度斯坦时报』『印度报』援引印度军方的消息，中方至少40名军人在搏斗中或者被打死或者严重受伤。

『印度斯坦时报』周五的报道援引了印度高层的消息，披露的另外一个细节显示，直接参与这场双方冲突的中国人民解放军第14巡逻站附近的部队的正负指挥官，全部阵亡。

中方的讳莫如深十分怪异，只有经常或者授意或者主动释法信号的官媒『环球时报』总编胡锡进发微博暗示中方也有人员伤亡。那么，中方为什么还要遮遮掩掩，胡锡进高高在上地表示：中方不希望两国人民对伤亡人数进行比较，以免引发公众情绪。这是北京的善意。对这一“善意”，网上有人讽刺：杀了人，妄谈善意，自己人死了，不公布，也谈不上善意，只要有一点点善意，赶紧把死伤者的名字一个不漏全部公布出来，尊重生命，这才叫善意。

印度的公众情绪愤怒到极点，因为印度丝毫没有隐瞒，死亡人数，名单，过程，都很详细，胡锡进可能是在担心引发中国人的愤怒情绪？如果说中国官方或者中国官媒还在担心“爆发公众情绪”的话，网络上已有不少中国人在质问，难道中国军人的命就不是命吗，印度可以为被打死的军人举行国葬，中国为什么连自己的士兵死伤的名单都不能公布？

新冠肺炎爆发以来，中国当局常常被指隐瞒疫情早期真相，引起世人侧目，这次双方军人冲突，公布真相并不难，世人都在盯着，不要一直隐瞒到非常难堪的地步。有分析指，中国从未即时确认维持和平任务以外的军事死亡人数。中国面临两难，既不想再给已经烧得很旺的民族主义添柴，那是一把双刃剑；也不想承认损失重大，让民族主义者沮丧，把怒火烧向北京。

中国领导人习近平近年来试图努力与亚洲另外一个巨人印度搞好关系，如今在中国面临四面楚歌的国际大背景下，一场边界严重失控的冲突，当局的苦心经营显然很失败。