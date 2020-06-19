中国公布北京疫情基因序列 病毒来自欧洲 专家指可能最早经武汉传入欧洲又重返中国

中国宣布北京周五新出现25例新冠病毒，同时公布了北京疫情病毒基因组序列，认为病毒来自欧洲。但香港大学公共卫生学院教授高本恩认为，这一病毒有可能最早出自武汉，从武汉传到欧洲，现在又重返中国。

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中国疾控中心周四晚间公布北京市疫情及病毒基因组序列，以提供国际社会共享。疾控中心专家表示，初步研究结果显示，病毒来自欧洲，而且比欧洲现在流行的病毒还要老，但如何传入中国还有待确认。

差不多两个月，北京人已过上正常生活，零确诊。但上周突然在北京最大的蔬菜鲜肉市场新天地市场出现新冠病例后，导致众多的小区被封锁，并且对难以计数的人群进行检测。

新天地市场被怀疑是新一波疫情的来源地。根据中国媒体报道，在市场肉店使用的三文鱼砧板上，发现了新冠病毒。三文鱼均进口于欧洲，第一时间，有关三文鱼传染新冠病毒的传闻四起，随后一些科学家出面解释，三文鱼本身如同所有鱼类一样，并不会传染新冠病毒。

周四周五交接之际，中国疾控中心公布了新冠病毒基因组序列，疾控中心负责人张勇表示，根据对基因组流行病学的初步结果看，新冠病毒来自欧洲。但是他跟欧洲当下流行的病毒又有一定差别，它比现在欧洲流行的病毒要老，至于病毒是怎么来到，张勇表示，有几种可能性，比如病毒潜伏在进口的冷冻食品当中，在从境外到境内的整个存储、运输的期间，病毒由于被冷冻没有发生发生进化，所以它不会发生变异。他还说，也有可能病毒是在新发地市场等阴暗潮湿的环境里潜伏下来，没有被消毒、灭菌，在一定时间内突然暴露传染人，导致进化速度变慢，最终看到的就是这些病毒株更接近于欧洲老病毒。

法新社引述香港大学公共卫生学院教授高本恩表示：有可能今天出现在北京的新冠病毒，最早是从武汉传到了欧洲，结果现在又从欧洲回到了中国。

截至周五，北京累计确诊183例，