中国报复加拿大起诉两名加国人 特鲁多非常失望

孟晚舟引渡案日前在加拿大再开庭，加拿大法官要求精简听证会日程，使得全案明年夏季前终结，中方不失时机，于星期五以涉嫌为境外刺探国家机密为名，起诉已拘捕数月的加拿大公民康明凯和迈克尔·斯帕弗。日前指责中国不懂得加拿大司法独立为何物的总理特鲁多周五表示，对中方起诉加拿大公民“非常失望”，再次要求中方立即释放加拿大公民并允许其回国。

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特鲁多揭露中国穿越的这一步令加拿大十分失望，加方表示严重关切，特鲁多对媒体表示，中方此举完全是任意拘押行为。他承诺向中国政府施压，使其终结对两位加拿大公民的任意拘押。

西方普遍认为，中方针对两位加拿大公民的拘押、起诉是一种报复行为，与中方所说的“法律”毫无干系，法新社报道说，中国自称是“法治国家，尽管法律受着中共的指导。”2018年12月，孟晚舟被捕后几天，两位加拿大公民在中国遭到拘捕。

法新社报道说，北京从来没有明确地说明拘捕两位加拿大公民与孟晚舟被捕之间的联系，但是，中国当局数次暗示，这位华为金融首脑的获释是改善中加关系的唯一条件。

加拿大根据美加司法合作条约拘押了正在过境的孟晚舟之后，美方正式向加拿大提出引渡孟晚舟，美方指控孟晚舟的罪名是金融欺诈，不顾美国对伊朗禁令，进行欺骗性交易等。在付出巨款后，孟晚舟得以被软禁在温哥华豪华的私宅中，并且每日可以在周边活动，唯一的条件戴着追踪信息的电子脚镣。比起孟晚舟舒适的软禁生活，加拿大两位公民过得日子据指“暗无天日”，牢房里的灯24小时亮着，要去探访他们也很不容易。

从孟晚舟2018年12月1日被加拿大拘押以来，中方一直向加拿大施压，并且逮捕了两名加拿大公民以示报复，但无济于事，法庭继续就孟晚舟引渡美国一案听讯。面对中国压力，加拿大总理特鲁多上个月表示，北京把孟晚舟案与两位加拿大公民联系在一起，向加拿大政府施压使用政治手段以使孟晚舟获释，真正是不懂得加拿大司法独立是怎么回事。

有分析指出，特鲁多所言也是实情，中国政府可以以党的政法委员会的名义要求法院根据政治形势拘捕，判处或者释放某人，在中国是可以的，但在拥有独立司法制度的国家和地区是不可想象的。

截至目前，中国的每一步施压都未奏效，5月27日，加拿大法庭驳斥了孟方辩护律师提出的孟晚舟不符合“双重犯罪”条件，针对孟晚舟引渡一案的审理继续进行，这使得北京当局非常愤怒。