中方秘而不宣 印媒称中国军队正副指挥官阵亡

中国与印度军队15日爆发血腥冲突，印方承认有20名官兵被打死，中国方面一直秘而不宣，令外界猜疑动机。印度媒体星期五披露，中国部署在拉达克加勒万河谷边界的部队正负指挥官，也在冲突中丧生。

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中央社援引『印度斯坦时报』报道称，一位在印度中央政府建筑群南栋的高层官员谈话说，中国方面部署在拉达克加勒万谷第14巡逻站附近的部队指挥官，在15日的冲突中丧生，副指挥官也在冲突中丧生。

一名印度高官再度把冲突责任归咎中国，指控中国军队试图“改变当地现状”，在属于印度辖地的加勒万谷执行任务。印方高官指，双方本已在6月6日举行的军团指挥官会议上达成把部队后撤的共识，但中国军队却试图在第14巡逻点的山脊高地上兴建观察哨站，在双方指挥官激烈争执后，很快演变成一场无法控制的肉搏战。

印度与中国军队6月15日在拉达克发生暴力冲突，互相使用拳头、石头和棍棒攻击。根据印度方面公布的消息，印度包括上校指挥官在内的20名军人死亡，印度军方指控中国军队使用自制的布满铁刺的狼牙棒攻击印度士兵，印度方面指控中国军队有预谋有计划攻击，直接造成严重伤亡的后果，中方对此一直沉默不语。

法新社周五援引『印度报』等多家媒体报道，中国方面周四释放了双方冲突中俘虏的10名印度军人，其中包括一名中校和三名少校。根据『印度报』报道，双方高级将领就释放俘虏早些时候达成协议。印度媒体称，印军俘虏已全部获释，但印度政府未予以证实。

印度军方在冲突发生后宣布，双方都有阵亡，印度方面有20名官兵死亡，18名军人受伤，仍在住院治疗。但中国一直拒绝透露有多少中国军人丧生的细节，但一些印度媒体称，至少四十名中国军人在冲突中伤亡。

星期四，印度为20名殉国的将士举行隆重葬礼，数以万计的民众在现场送葬。根据法新社报道，印度民间发起抵制中国货的呼声，中国国旗以及中国国家主席习近平的画像至少在两座城市被焚毁。