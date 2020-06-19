去年12月中旬意大利已出现新冠病毒踪迹

意大利高等卫生研究院(ISS)在刚刚公布的报告中指出，新冠病毒去年12月就已出现在意大利北方的米兰和都灵使用过的水中，这一时间比意大利确诊第一例新冠病毒提前了两个月。这也就是说，中国官方12月底正式确认武汉出现新冠病毒之前，意大利已经有新冠病毒的存在。

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报告说，经过对2019年10月至2020年2月使用过的水中取出的40个样本的研究，又经过两个不同的实验室采取两种不同的方法证实，新冠病毒在2019年12月18日，已在米兰和都灵取出的样本中存在。

上述研究院发出的文告表示，这一研究可以帮助理解意大利疫情早期流行的情况，并提出了与法国一所医院查明的去年12月发现的新冠病毒同样的信息。

这一结论与中国科学家有关新冠病毒12月份出现在华南海鲜市场的结论相符，尽管北京后来暗示，新冠病毒有可能最先从外国进入中国。不过，还有另外一些研究指出，新冠病毒在中国出现的时间早于2019年12月。

路透社报道指出，还有一些国家发现新冠病毒的出现早于中国官方12月31日正式承认疫情存在之前，在法国，一项5月5日公布的研究指出，一名男性病人于12月27日感染了新冠症状，这一时间比法国当局确诊第一例的时间早了将近一个月。

西班牙一项研究也显示，在巴塞罗那使用过的水中发现了新冠病毒，时间是一月中，比西班牙当局确诊第一例病毒早了40天。

意大利高级卫生研究院负责人鲁西迪尼表示，查清这些病毒的踪迹，并不意味着主要的传染路径就开始于这些踪迹发现的时间，但这些信息对于监视和控制疫情在本土的发生发展可能十分珍贵。