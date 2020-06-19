日本19日全面解除国内旅行限制和对所有行业的停业要求

日本从6月19日开始，全面开放国内旅行和跨都道府县移动，并解除了对所有行业的停业要求。在19日以前，日本政府要求对首都圈一都三县和北海道之间的移动要谨慎；观光尽量在都道府县内进行；音乐会和展览会在室内时控制在100人以内或会场容量的50%以下，不要进行专业比赛，健身房和卡拉OK在严格遵守防止新冠感染的营业指针下营业，伴随接待行为的饮食业等不要开放或经知事批准。

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而在19日以后，全面开放了国内旅行和跨县移动，可以在室内举行1000人以内或会场容量的50%以下的音乐会展览会等，专业比赛可以在无观众的状态下举行，职业棒球也于19日开幕。健身房和卡拉OK及伴随接待的饮食业等在严格遵守防止新冠感染的营业指针下可以营业。

日本政府18日召开新型冠状病毒对策总部会议，安倍晋三在会上指出，全国的紧急事态宣言解除以后，“仅有部分地区出现新的感染，当前处于可以切实对应的状态”。

目前，日本除东京都疫情还在进展之外，其他地区尽管解除了紧急事态宣言，人员流动大幅度增加，但是疫情基本趋于平稳，在6月11日至17日一周里，超过政府解除紧急事态宣言的标准之一，也就是一周内平均10万人口中新增感染者为0.5人以上的，只有东京都、北海道、岐阜县，有33县一周清零，原来十分紧迫的感染病床数也大大缓和。

到日本时间6月18日为止，日本冠状病毒呈阳性者（PCR检查结果）为17，668人，需要住院治疗者为800人，重症者62人，痊愈出院者为15，930人。

据日本厚生劳动省的截止到6月3日的统计，全国能够确保新冠患者入院的床位为19,206张，达到高峰时能够扩充的预想床位为31,416张。