法航中断五个月后第一架航班飞向中国

一架巴黎起飞的法航航班周五停落在上海浦东机场，这意味着法航正在逐渐恢复已经中断五个月的航线。

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这架波音777航班上四分之三的乘客是中国人，其余主要是法国和欧洲的乘客。法航通过中国社交网络微博宣布：第一架复航的法航航班降落在上海机场。

波音777当地时间16时40分降落在上海浦东国际机场，这也是五个月来出现在中国的欧洲第一架常态性商业航班。法航总裁发出的微博称，最近几月对法航非常困难。我们更高兴重飞中国，中国对法航而言是一个非常重要的市场。

巴黎至浦东航班暂时定为一周一次，每星期四从巴黎戴高乐机场起飞。若想乘坐法航飞往中国的旅客必须耐心等待，同时要准备好腰包，目前订购全满员，现在开始起订的是九月份的一趟航班，每张票至少3026欧元。

由于担心疫情输入，中国从三月底大幅减少外国飞往中国的航班，但从6月8日起，中方允许外国航空公司启动有限的航班。期限大约是每周一趟航班，而且航空公司必须在起飞前得到降落机场所在城市的批准。

中国三家主要航空公司，中国航空，南方航空以及东航每周各自可飞往法国一次。法国当局正在与中方商谈，希望争取得到对等的权利：每周有三次飞往上海浦东国际机场的法国航班。

受新冠疫情影响，法国航空公司计划从现在起到2021年年底，取消数千个岗位。