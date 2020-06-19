蓬佩奥直指中方强推国安法是流氓行动 敦促欧盟拒绝中国暴政

美国国务卿蓬佩奥与中国主管外交的杨洁篪在夏威夷会谈。

刚刚结束的蓬佩奥与杨洁篪的夏威夷会谈显然没有起到丝毫缓解美中紧张气氛的作用，相反，美国国务卿蓬佩奥周五对中国发出最严厉的抨击，敦促欧盟国家宁肯选择自由，也决不能接受中国这个“流氓国家”强加于他们的“暴政”。

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欧盟领袖下周一将与中国总理李克强举行峰会，在这一峰会来临之前，蓬佩奥在哥本哈根举行的视频峰会上疾呼：“中国共产党要迫使欧盟在美国和中国之间做出选择。但是你不能在不否认我们自己的情况下跨出这一步，所有取决于专制政权的的民主政体不配民主这两个字”。

蓬佩奥进一步表示：“我希望更多地听到欧洲领导人面对中国挑战这一主题发表的公开声明”，“以免在暴政独裁与自由的选择上不留下任何混乱”。

美国数月来一直欧盟害怕丢失中国市场，在中国面前非常软弱。星期一，蓬佩奥在与欧盟领袖交流时，强调的就是这一话题。欧盟外交负责人之前强调，“欧盟必须在美国与中国在一个构成全球政治主轴的时刻做出选择，‘选择阵营’的压力正在增加。”但他同时表示欧盟投入到一场新的冷战之中。他建议“继续与中国进行双边对话”，但没有得到美方的回应。

星期五，蓬佩奥十分清晰也非常严厉地表述了美方的立场，他在哥本哈根视频峰会上称，中国共产党“下令终结香港自由”，这是一个“流氓行为”，违反了中国自己之前向国际社会做出的承诺。

蓬佩奥直呼习近平为“中共总书记”，而不是“中国国家主席”，以此凸显习近平的真正角色。蓬佩奥谴责中共总书记习近平为第二次世界大战以来空前的大规模侵犯人权的行动“开放绿灯”，蓬佩奥指的是中国在新疆把百万维吾尔人关入集中营的事件。

蓬佩奥还指责中国军队在中印边境挑起紧张升级，“把南中国海军事化”。

法新社指出，这一被视为特朗普的鹰派人物，很早就看清北京是华盛顿的战略对手。蓬佩奥继续表示，美国始终认为，由于中国在新冠疫情上撒谎，导致这一病毒全球大流行，因此，中国政府对此负有直接责任。

蓬佩奥还揭露中国政府不遗余力向全球各国施压，要求给华为开放市场，蓬佩奥说，华为“是中共制造的中国国家监督的工具”。

面对欧盟，蓬佩奥表示，中国当局正在侵蚀攻击欧盟的“经济主权”，“收购关键性的基础设施”，比如希腊的比雷埃夫斯港。他警告说，“每一笔中国国企的投资必须当心”。

蓬佩奥表示，他同中国外交事务最高官员杨洁篪面谈时，发出的同一信息，“非常坦率”，蓬佩奥预告，美国政府正在密切注视着北京下一步的行动，从新冠疫情到香港问题，以及中印冲突，都在美国的关注之中。

显然，蓬佩奥与杨洁篪的会谈一点都没有缓解两国极端紧张的关系。