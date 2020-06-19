陆委会宣布设「台港服务交流办公室」援助港人强调须合法入境

台湾陆委会公布「香港人道援助关怀行动项目」，将在「台港经济文化合作策进会」」之下，成立对外窗口「台港服务交流办公室」，提供三种项目服务。至于绿营关注，对于反送中运动抗争者将如何给予庇护，陆委会主委陈明通强调，法律清楚规定，必须是合法入境，台湾是给予「援助」，而不是「救援」，目前法律授权只能做到这个程度。

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陈明通说，至于因政治因素，以至安全及自由受到紧急危害的香港或澳门居民，依港澳条例规定，台湾政府可以提供必要的援助，但这种情况，未来必须报行政院以专案处理。

「台港服务交流办公室」将于7月1日起营运，设有「咨询服务」、「项目管理」与「行政庶务」三组。这个项目除了协助来台的抗争者庇护外，还有提供港人来台就学、就业、投资创业、移民定居，以及跨国企业和国际法人团体来台的专业咨询与协助。

至于台湾官方打算挹注多少预算，以及预计接纳多少香港人，陈明通说「不用担心，会找钱出来」，而人数方面，因为是动态的，也很难说到底有多少。

跟以往不同的是，以前是民间团体在援助香港人，现在是政府站出来，由政府挹注经费，聘雇人员处理。除了援助来台的庇护者外，办公室还有其他两种项目，这是考虑到大环境的变迁，宏观地思考，香港在变迁后台湾还能做甚么，因此设置三个项目小组。

台湾人权促进会秘书长施逸翔肯定陆委会提出具体作法，不过该会认为，政府应依法行政，必须要让「港人救援项目」明确法制化，期待政府要完备相关的法制作业。

由在台香港青年组成的团体「边城青年」则认为，公布的援助香港项目，比之前给予来台抗争者的协助更为具体。

蔡英文总统昨晚也表示，从今年7月1日开始，台港服务交流办公室就会正式成立，对于港人移居来台的各项咨询，提供一条龙式服务。对于有个案安全疑虑，以及安全和自由受紧急危害的香港人，更会以项目来尽速协助。

未来将负责执行香港人道救援行动项目的「台港经济文化合作策进会」，成立于马政府时代，原是被虚级化的「冷衙门」，如今却因港版国安法跃上台面，成为蔡政府援助港人的窗口。