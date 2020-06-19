陆委会陈明通宣布援助港人专案办公室7.1开始营运

台湾陆委会主委陈明通18日下午在“香港人道援助关怀行动专案”的记者会上，正式就“香港人道援助关怀行动专案”作出说明。陈称，专案办公室将在7月1日开始营运，并设有专线，提供相关的专业谘询，办公室设主任与副主任各一人。

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总统蔡英文随即在晚上于面书贴文写道“协助港人即刻启动”，提到陆委会已正式公布香港人道援助关怀行动专案，未来对香港人的居留、安置、照顾，都会透过陆委会跨部会协调，整合民间力量公私协力来执行。蔡英文称，台港服务交流办公室对港人移居赴台的各项谘询，提供一条龙式服务。对于有个案安全疑虑，以及和自由受紧急危害的港人，更会以专案来尽速协助。

蔡英文又提到，从去年反送中运动以来，到最近港版国安法的强行推动，香港人对自由民主的坚持，台湾人感同身受；“除了严厉谴责中国继续侵害香港的民主及人权，我们也会继续透过制度性的力量，给予香港人最实际的支持与协助。”

据了解，新的办公室将设于台北市信义路三段，与民主基金会同一栋大厦内，包括主任、副主任在内将聘请10名新职员，相关机关人员4人。

陈明通表示，专案办公室下设“谘询服务”、“专案管理”及“行政庶务”等3组，提供港人来台就学、就业、投资创业、移民定居，以及跨国企业、国际法人团体来台等专案谘询与协处服务；同时也会在兼顾国家安全的前提下，依据既有法律规范及公私协力的方式，务实处理港人人道援助及关怀事宜。

陈明通表示，专案是透过跨部会的协调，整合相关资源，并由政府挹注必要经费，期为进入台湾、需要协助的港人、香港跨国企业及国际法人团体，提供亲切、便捷的服务及基本照顾，并吸引香港资金及专业人才，壮大台湾经济发展。

陆委会强调，本专案的实施，充分展现政府对港人守护民主自由人权的支持，以及关怀港人的决心与善意，因此办公室其中一支服务专线号码2700-3199，即代表我们对香港的善意久久，也象征各方所坚守的普世价值将绵长亘久，谘询专线：2700-3199、2397-1088。

陈明通指出，要寻求援助的港人，前提是要他们要合法进入台湾，当局方能根据法律提供援助。当被问及港人救助的流程时，陈明通未有正面回应，仅说港人要到达台湾后，需要协助时，当局才会以专案方式，提供必要协助。

对于提供协助港人的总量，陈明通亦没有正面回应，他表示，媒体报道被捕的港人有一定数量，但他认为不一定全部都会前往台湾，所以很难的说总量。

陈明通又称，随着香港形势的变迁，台湾方面正在思考吸引更多香港的专业人才及投资。对于“专才”的定义目前仍在进跨部会的检讨，而投资移民的600万元新台币（约157万港元）的门槛，目前仍在跨部会检当中，希望可以把握这次机会，让港人帮助台湾经济建设。

对于根据《港澳条例》18条、受到政治迫害的民众，陈明通称目前已经有概有的方法办理，去验证是否真正的需要协助，防止有人渗透，但陈明通未有透露当中的内容。

当被问及台湾当局如何协助到台湾港人取得身份的问题，陆委会发言人亦表示，香港人在台湾取得居留、定居的各种条件，与外国人相比已经“相对友善”，发言人强调新成立的办公室将会提供便捷的专案服务，可以为港人提供资讯、协助，希望港人多多利用。

至于有港人需要援助，但未能入境台湾，发言人称港人可以先向办公室留下资料及联络方式，在他们入境之后，办公室人员会主动联络。至于申请人的保护、保密问题，发言人称会有一定流程，完善保护申请人。

对于台湾提出的方案，根据苹果日报报道，公民团体香港边城青年表示，陆委会公布的内容，较之前公布的更为具体，他们表示感恩和高兴。他们表示，香港的社会运动者安全每况愈下，相信台湾有关机构之后必定会遇到更多更新的问题，而之前一直协助的民间团体，都期待与台港服务交流办公室继续得到有效沟通及即时回应。

报道指出，香港边城青年、经济民主连合、台湾人权促进会、民间司法改革基金会、香港抗争者支援工作台湾律师团等发表联合声明，指陆委会的“香港人道援助关怀行动专案”，实践台湾政府对于协助港人的承诺，是十分值得肯定的发展。然而，民间团体基于过去个案协助与执行庇护实务工作经验，仍会因应香港情势变化，针对机制尚未完善部份疑虑，继续提出建议。

声明指，参考先前提出的《港澳条例》第18条施行细则民间版草案，仍可见现行机制可能造成的几项隐忧，对于申请的要件、流程、签证效力、申请遭驳回时之救济，均有待进一步的明确化。团体担任一旦“港版国安法”于7月初实施，届时势必有大批抗争者面临极高刑期的政治追诉。民间团体期盼在7月1日专案办公室正式开始营运时，台湾从政府到民间社会能共同为香港抗争者做更充足的准备。

报道又引述一直协助在台求庇港人的台北济南教会主任牧师黄春生称，“港版国安法”料将在本月初通过，台港办公室却要迟到下月1日才正式启用，认为时间上来得较慢，未必可以及时向有需要的港人施以援手，认为台港办公室应立即启用。