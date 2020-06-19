面对提问 赵立坚：什么是“人质外交”最好去问加拿大政府

中国外交部发言人赵立坚在6月19日的例行记者会上，就中方宣布以间谍罪名起诉两名在华被押加拿大人康明凯和迈克尔的事件进行了回应。会议最后有记者题为，中国政府对“人质外交”有何立场？赵立坚则回应指，“你这是一个充满恶意的问题。我刚刚已经把中国政府的立场说得很清楚了，请你不要问不相干的问题。你最好去问问加拿大政府，什么是‘人质外交’。”

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会上，加拿大《环球邮报》的记者提问称，“我们注意到康明凯和迈克尔已被提起公诉。他们已被拘押了557天，但我们只看到了指控，并未看到具体证据。他们被指控为境外刺探、非法提供国家秘密，请问他们具体做了什么，刺探并向境外实体提供了哪些国家秘密？”赵立坚回答说，“关于康明凯案，经依法审查，2020年6月19日，北京市人民检察院第二分院以为境外刺探国家秘密、情报罪，将加拿大籍被告人康明凯起诉至北京市第二中级人民法院。”他提出，“起诉书指控被告人康明凯为境外组织刺探我国家秘密、情报，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以为境外刺探国家秘密、情报罪追究其刑事责任。”

他续称，“关于迈克尔案，经依法审查，6月19日，辽宁省丹东市人民检察院以为境外刺探、非法提供国家秘密罪，将加拿大籍被告人迈克尔·斯帕弗起诉至丹东市中级人民法院。”他指出，“起诉书指控被告人迈克尔·斯帕弗在华期间为境外刺探、非法提供我国家秘密，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以为境外刺探、非法提供国家秘密罪追究其刑事责任。”

随后，路透社的记者提问，“关于加拿大公民的追问，上个月，我们从中国驻加拿大大使处得知，新冠肺炎疫情期间无法进行领事探视。现在这两人已被正式起诉，现在他们能否享有接受领事探视的权利？”赵立坚回答说，“中方有关部门一贯按照《维也纳领事关系公约》、有关中外双边领事条约或协定、中国有关法律法规为外国驻华领事官员履行领事职务提供便利。疫情期间，为保证在押人员安全，中国有关部门暂缓安排对有关在押人员的领事探视，待疫情缓和后再恢复。具体情况可向主管部门了解。”《环球邮报》的记者则追问指，“关于迈克尔、康明凯案，你刚才使用了‘情节特别严重’的措辞。根据《中华人民共和国刑法》关于国家秘密等章节，此类罪名可判处无期徒刑。另一章节称情节严重者可判处死刑。那么，这两名加拿大公民是否有可能被判死刑？”

对此，赵立坚表示，“我不回答假设性问题。目前是提起公诉，后面才进入审判阶段。”记者回应指，“我刚才的问题不是假设性问题。你用了很具体的措辞，说‘情节特别严重’。《中华人民共和国刑法》中有两处提到该措辞，一处最高可判无期徒刑，另一处最高可判死刑。我问的是你指的是哪种情况？”赵立坚续称，“我刚才已经说得很清楚了，目前的阶段是对这两名加拿大公民提起公诉，然后才进入审判阶段。请你耐心等待。”针对孟晚舟案问题，路透社记者提问指，“还是关于加拿大公民被提起公诉，中方提起公诉的时间正值孟晚舟相关审理结束不久之后。很多人认为二者之间存在联系。中方对此有何评论？”

赵立坚强调，“关于加拿大公民康明凯案和迈克尔案，中方已多次表明立场，刚才我也通报了最新进展。中国是法治国家，中国司法机关依法独立办案，同时依法保障有关加公民合法权利。”他说，“关于孟晚舟事件，中方的立场是一贯的、明确的。美加滥用双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，严重侵犯了中国公民的合法权益。这是一起严重的政治事件。中国政府维护本国公民和企业正当合法权益的决心坚定不移。”接着，来自《环球邮报》的记者问到，“最后问一句，中方在‘人质外交’上的立场是什么？”赵立坚称，“你这是一个充满恶意的问题。我刚才已经把中方立场说得很清楚了。你最好去问问加拿大政府什么是‘人质外交’。”