中欧视频峰会前夕 欧洲议会通过决议谴责中国推出港版国安法

中欧周一举行视频峰会前夕，欧洲议会以压倒性多数通过决议，强烈谴责中国通过港版国安法，要求欧盟对破坏香港人权及司法独立的中国高官进行制裁。

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欧盟与中国领导人星期一将举行视频峰会，试图缓解双方存在的分歧，为中欧领导人特别峰会做准备。

但是，欧洲议会对此作出激烈反应，在星期五一项以压倒性多数通过的决议中，欧洲议会强烈谴责中国单方面强加于香港国家安全法，破坏了中国政府承诺的香港应享有的高度自治、司法独立以及香港人享有的基本自由。

决议指出，欧盟以及成员国必须做好准备，如果中国在香港强行实施港版国安法，欧盟应把中国政府送上国际法庭审判。

欧洲议员通过的决议案还指出，欧盟应采取措施，惩罚那些应对破坏香港人权、以及镇压香港民主运动负责的中国高官。决议建议，欧盟应与澳大利亚、加拿大、美国、日本及韩国等民主国家协调行动，制裁中国。

欧洲议会决议案还要求成立救援机制，在香港人权进一步损害以及自由进一步受到限制的情况下，对港人伸出援手。

决议案指出，欧洲议会强烈谴责中国日益增长的对香港内部事务的干预。香港“一国两制”正在遭到严重威胁，中国强行通过港版国安法是对国际法，尤其是对中英联合声明的严重违反，从而对欧中互信以及未来关系构成严重威胁。