北京确诊突破200例 天津出现疫情

根据北京卫健委通报，北京最近24小时新增22例确诊，从6月11日至6月19日24时，北京累计确诊达到205例。

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据报道，北京自11日从新发地批发市场爆发聚集性疫情以来，疫情目前还在持续，进出北京的航班和列车大面积取消，首都机场和大兴机场航班总体取消了近百分之四十五，部分航空公司对北京相关航班免收退票手续费，中国国家铁路集团周三也表示，16日前已购买的进出北京地区各次火车有效车票退票时不收取退票手续费。

据中国媒体报道，6月19日新增加的22例中，年龄平均37岁，最小的一岁，最大的56岁。一岁的患者为6月18日密切接触发病。北京疾控中心介绍，确诊病例全都与新发地市场有关联。

北京市委宣传部20日通报称，首都疫情形势依然严峻复杂，防控仍处于紧要关头。北京为预防风险，已出台多种措施，当局建议，非必要北京人不要出京，确需离开北京的要持7日内核酸检测阴性证明。

北京市目前已恢复社区封闭式管理，经过测温等四项安检措施的人才能进入，高风险区街道小区实行全封闭，人员只进不出。

北京自6月13日以来，启动全面核酸检测，截至20日早晨，已累计采样229.7万人。

另据报道，在连续110天零确诊后，北京临近的天津17日出现一例确诊，天津正在大举排查相关人员，目前尚未发现该例与北京市疫情的关联性。

据报道这名22岁的男性患者住在天津北辰区淮河道淮祥园，发病前14天无外出史，无疑似病例和确诊病例接触史，在一家西餐馆帮厨。当局目前已对患者家属、同事、同楼栋居民，以及同时段用餐、就诊、同乘人员，酒店客人等可以暴露人群1137人进行了排查，这些人军务直接或间接与北京新发地的接触史。