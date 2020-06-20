挺方方遭举报 湖北大学教授梁艳萍被开除党籍停止教学

因曾发文表示支持撰写了《武汉日记》的作家方方被举报，中国湖北大学文学院教授梁艳萍在周六遭到校方开除中国共产党党籍，并被停止教学工作的决定。对此，湖北大学官网给出的解释是，梁燕萍多次发表“涉日”、“涉港”等错误言论，在社会造成极为不良的影响。

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湖北大学官网当天发布声明指，6月20日，学校召开党委常委（扩大）会议，开展专题学习，通报有关工作。会议通报了对文学院教师梁艳萍的处理情况。通报称，梁艳萍在社群网路平台上多次发布、转发“涉日”、“涉港”等错误言论，严重违反党的政治纪律和政治规矩，违反教师职业道德规范，在社会上造成了极为不良的影响。湖北大学校方指，“经校纪委研究、校党委审议，决定给予梁艳萍开除党籍处分。经学校研究，决定给予梁艳萍记过处分，取消其研究生导师资格，停止教学工作”。

通告称，会议认真学习了《中国共产党纪律处分条例》、《新时代高校教师职业行为十项准则》、《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等重要精神。通告称，“与会同志一致表示，赞成和拥护学校党委的处分决定”。据悉，梁艳萍是第一位因发表支持方方言论，而遭到供职学校介入调查并受到处分的大学教授。方方在疫情期间拟写的《武汉日记》引发国际关注后，遭到了中国大陆极左分子围剿。

梁艳萍实名认证微博帐号为“漫游者粒子”，她的微信名则是“粒子”。网路截图指，她被检举曾在2019年11月8日发文悼念在香港反修例示威中坠楼身亡的香港科大学生周梓乐，祝他“一路好走”。同年10月5日，梁艳萍发了一张戴著黑帽黑口罩的自拍照，也被解读为声援反送中示威者。

还有好事者翻出她曾在2012年12月9日发文质疑南京大屠杀的30万人遇难数字，点名某网友要求提供30万人名单，“你把三十万的名单拿出来啊？你说三十万就一定要承认是三十万，有这样的道理吗？”她因此被指控是“精日分子”。

公开资料显示，今年4月24日，湖北大学官方微博一度发布“情况说明”称，就梁艳萍发布不当言论一事，高度重视。经查证，该言论是她去年（2019年）在个人微博发布，“当时学校已对其进行批评教育，其本人也删除相关言论及转发文章，并作出检讨”。

但湖北大学其后删除上述的“情况说明”，并于26日宣布，关于网友反映梁艳萍在其个人社群平台发布“有关不当言论”一事，学校高度重视，已经成立调查组，正在进行深入调查，将视调查情况依纪依规进行严肃处理。据悉，梁艳萍被举报后，已删除所有社群平台的发文，并保持缄默。

对此，方方本人在稍后通过微博回应指，“今天，湖北大学给中国的大学丢脸了，也给湖北丢脸了。”她称，“极左团队和网络流氓们，你们绑架了湖北官方，绑架了湖北大学，绑架了宣传部门，绑架了出版部门……我要看看，同时也请大家看看：你们会不会绑架所有大学，你们会不会绑架所有部门，你们会不会绑架整个中国，你们会不会绑架以亿而计的中国人。”