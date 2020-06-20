挺港区国安法词汇各出心思任志刚一句“感谢主”够创新

自从北京宣布制定港区国安法之后，香港各界无论是争相抢先的，或者是被逼出来的，都纷纷表态支持，但大多数人所用的词汇，均属来来去去的无非那几句，例如确保一国两制走得更远、香港营商繁荣得到进一步保障、止暴制乱更具法律效力等等，因此特首林郑月娥说的“心里感到踏实”就别具一格，令人耳目一新，然而表态是一种艺术，如何求新及适可而止，就极讲分寸。香港前金融管理局总裁任志刚最新一句的“感谢主”，足见分量不轻，果然是特区政府高干材料。

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人大常委会审议港版国安法草案，早前指立法有助巩固香港国际金融中心地位的金管局前总裁兼行会成员任志刚，再就草案表态，他接受香港有线电视访问时表示，港区国安法有助香港回复稳定，首次听到时，“我就说感谢主，真的好，香港社会动荡的时期有机会了结”。他亦不担心美国会限制企业以美元作交易结算，因美方此举“是拿石头砸自己的脚”。

任志刚又指，美国亦是全球最大负债国家，不会限制全世界最大权人，在其市场融资或运用其货币交易结算。

至于自称是虔诚天主教徒的林郑月娥，反而没有搬出上帝之名，她早前接受中央电视访问说，当人大通过国安法决定时，“心里感到很踏实”，说是“给予香港生机”。一个总揽香港事务（除外交与军事）之外的人，竟然感谢中央“给予香港生机”，林郑的管治能力似乎已不言而喻，也难为中央经常说要继续坚定地支持林郑依法执政了。

汇丰亚太区行政总裁王冬胜早前以路人甲姿态路经支持港区港安法的街站，顺便签上了大名，碰巧有人在旁拍照存证，事件遭到英美两国大肆抨击。香港有传媒更深入采访发现，王总裁的签名，用上港人一般的傳統中文字，但其“胜”字特别用上了简体的“胜”字，也算是“身在汇丰心在汉”的交代了。

说到表态词汇创新，中港商界卧虎藏龙，其中不乏文林高手，例如遭到香港高等法院裁定破产的的全国政协委员、光汇石油创始人薛光林。根据大公报报道，薛强调，香港回归以来，在各种势力的阻扰之下，23条立法遥遥无期，国安风险不断累积，全国人大根据宪法和基本法果断出手订立港区国安法，正是拨乱反正、大快人心之举。必将还香港一个“朗朗乾坤”，给香港人一个更加稳定繁荣的香港。

“朗朗乾坤”原是《周易》中的两个卦名，是指天地、世界等。形容政治清明，天下太平。