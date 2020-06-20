李文亮微博逾百万留言突遭清空 网民抗议后又重现

因在社交媒体向亲友披露新冠肺炎疫情暴发的的武汉市中心医院眼科医生李文亮，不幸在患病后于今年2月7日离世。而他生前发出的最后一则微博帖文的留言区，已累积超过100万条评论。不少人以在他微博下面留言的方式来表达个人情感和追思，更有人称其为“中国哭墙”。

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但在6月19日，有人发现这则帖文的评论突然被全数清空，亦无法再发布评论。事件随即引起中国大陆网民地不满和抗议。而经记者最新复查显示，不久前还消失的评论区最终“神奇”恢复，不过最多人点赞的热门评论未显示在前排，所有评论只能按时间顺序排列。

周五当天，有网民发现，看不到李文亮微博贴文的评论，疑似被“清空”，也无法再添加新的评论。有网民更是评论称，“犹太人的哭墙站立了2000年，中国人的4个月。”犹如“哭牆”崩塌，网民纷纷对“禁言”的举动表达不满。

而在微博上“抗议声浪”愈来愈多之际，李文亮微博贴文的评论又被恢复，但是热门评论消失不见，所有评论按时间顺序排列。另有人发现，6月19日之前的所有评论仍无法看见，但随后再次恢复。对此，微博管理员周六回应称，“反黑产反垃圾评论策略19日晚出现故障，部分微博的评论展示异常，收到反馈后已在1小时内修复完成，并不存在被全部、大量删除的情况。”