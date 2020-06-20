莫迪：面对中国侵犯印度军队授权反击

在中印两国军队发生流血冲突后，中国至今未证实伤亡人数，而印度的怒火仍然没有平息。印度政府星期六发表文告，绝不接受任何单方面改变边界的行为。印度总理莫迪则表示，在印度军人遭遇重大伤亡后，印度“被伤害”，印度很“愤怒”，他警告说，印度军队已获得授权反击一切新的侵犯行径!

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中国星期四释放了在有争议的加勒万谷冲突中俘虏的十名印度军人，但是印度的怒火并没有平息。法新社报道说：印度总理莫迪召集印度各反对党开会时表示：“中国的军事行动伤害了印度，全印度都很愤怒”。他在会上警告：“军队已得到授权，采取所有必要的反击措施。”莫迪在更早的时候表示：印度军人的鲜血不会白流!

根据法新社报道，莫迪总理在面对中国很强硬的同时似乎尽力在淡化这场冲突，但是他的政府在星期六谴责中国一方企图在有争议地区建造设施，印度绝不接受中方任何单方面改变边界线的企图。中国外交部发言人赵立坚则发推指责印度军队在争议地区“故意挑衅”。

中印两国军队6月15日在拉达克加勒万谷进行了激烈肉搏，印方指责中国军人在肉搏时突然使出缠满铁丝的“狼牙棒”袭击印度军人。

事后，印度军方表示，“双方都有伤亡”，在印度一方有20名军人，其中一位上校指挥官被打死；但是中方拒绝证实到底有多少军人死伤，一些印度媒体称，至少40几名中国军人在搏斗中被打死或严重受伤。

『印度斯坦时报』周五援引印度高层披露的消息，参与肉搏的中国14号边防站附近部队的正副指挥官全部阵亡，同样，中方至今不予以证实。

根据印度安全力量披露的消息，在经过双方高级将领和外交谈判之后，星期四晚间，中方释放了十名印度俘虏，但印度政府表示：“印度士兵一个不缺”，没有对上述消息做任何评论。

中方也未证实这一消息，但中国外交部一位发言人称：目前没有任何一位印度士兵在中国军队手中。他还称，双方军方及外交部门继续谈判，以解决边境出现的紧张。

印度国防部宣布，目前有18名印度士兵仍在住院治疗中，其中四人有生命危险。