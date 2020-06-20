郝海东接受港媒专访“目睹反送中运动遭到打击犹如六四令人悲愤”

中国足坛名将郝海东以及前中国羽坛一姐叶钊颖夫妻，今年六四31周年突然联袂在网上宣告与中共决裂，高喊“推翻中共”和“支持建立新中国联邦”对口号。有“郝大炮”称号的郝海东，这支大炮这次火力果然威猛，震撼了全球华人圈子。苹果日报报道，该报周末在西班牙专访郝、叶这双新婚夫妻，问他这一切到底是为什么，郝说，去年10月他俩趁着到香港旅游，“亲眼目睹香港反送中运动，看到万计港人有序游行，却遭到港府和中共无情打击，犹如当年六四，令人悲愤”。他对中共形容为“没有人性的制度，是对人性的摧残”，也是他公开与这个政党决裂的原因。

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事实上，郝对香港的印象一直很好，“港人在运动表现出来的理智和文明、对民主自由的执着追求，绝对令人赞叹。我可以说，香港是我心目中的圣城”。

根据报道，在访问中，郝对中共这个政党和其体制，从他10岁成为八一少年队球员、18岁正式加盟八一队之后，已经有深刻认识和感受，“不管谁进了这个体制，都难逃一劫，不是被其吞噬，就是会为虎作伥”。

以下是苹果日报报道郝海东接受访问的节录，妻子叶钊颖在已个半小时的访问中在旁只是微笑点头。

“去年10月我和钊颖到香港旅游，住了几天，我们有幸亲眼目睹香港反送中运动，看到香港市民为争取民主自由，与港府和中共抗争，看到数以万计的香港市民有序示威游行。他们只是为了表达诉求，却遭港府和中共无情打击，有如当年六四，令人悲愤。

“31年前六四事件我在北京，但没有亲自参加，我只能说我支持学生。去年香港反送中我们亲身目睹，那么多学生参加游行，跟当年六四北京学生争民主自由不同，香港学生本来就生活在民主自由制度，是中共要（活）生生剥夺他们原有的东西，迫使他们走上街头。

“香港人和平示威表达诉求，中共拒绝听从，现在更要推『港版国安法』，这明显违背《中英联合声明》，违背邓小平制订的『一国两制』。中共竟宣称《中英联合声明》『过时』，公然违背国际契约精神，这样的政权最终要遭文明世界唾弃。

“香港反送中运动是中共在回归后一点一点蚕食港人的民主自由、要把独裁政权的价值观强加港人头上，香港人不满情绪终爆发。香港人在运动中表现出来的理智和文明，对民主自由的执着追求，绝对令人赞叹。我可以说，香港是我心目中的圣城！”

“我10岁成为八一少年队球员，18岁正式加盟八一队，那时我已对这个体制有认识。加入国家队后十几年来，我对中共体制的感知更是刻骨铭心。那是一个没有人性的制度，是对人性的摧残。不管谁进了这个体制，都难逃一劫，不是被其吞噬，就是会为虎作伥。

“在这个体制下，你赢了球什么都好，你若输了球，就是无休止的开会、检讨，什么你头发太长了、晚上睡觉晚了，甚至连听邓丽君的歌都成了罪名，因为那属于『糜糜之音』！

“我18岁那年，他们（领队官员）忽然跟我说：海东，你是优秀团员！我很愕然：我什么时候加入共青团了？他们一听我连团员都不是，『好吧，那你就入党吧！』可见他们对政治荣誉的随意性。

“前几年澳洲举行的亚洲杯，我任解说员，其间我说足球踢得好坏，不是思想正确就可以，要有体能、技术等，这就是普世价值。没想到马上就有人警告我：『海东，别说了，这个不可以说！』我很惊讶。好吧，你们这也不让说那也不让说，那我闭嘴，下半场赛事我一句也不说，让你们操心去吧！”

“我在国家队任主力前锋，早年每次外出比赛，领队都会告诫大家，入住酒店不能拨打长途电话，但他们偷偷告诉我：『海东，电话你随便打，吃饭随便签单。』这些特权只有我一个人，也就是说，只要你能拿金牌，就可以为所欲为，这是最可怜、可恨、可悲。运动员只是官员手中升官进爵的工具。

“我再举一个例子。曾经是亚洲无差别级举重冠军才力，曾打破亚洲纪录，获得20多个冠军，被称为『亚洲第一力士』。但退役后没人理睬，连看病也没保障，33岁就死了，留下妻子和一个未成年孩子，穷困潦倒。这样的例子在中国体育界，太多了！

“我和小叶（妻叶钊颖）没有生存问题，我们在这里（西班牙）衣食不忧，日子过得很好，但是想起不少穷困潦倒的同行，我们还是感同身受，不寒而栗。

“还有，共产党处理六四问题，以及文革整死那么多人，现在连提都不让提。改革开放40年了，现在又要人民摆地摊过日子，你说这是共产党应有的吗？体育界为拿奖，擅改运动员年龄，造假成风。这些都是我看不惯、要跟中共决裂的原因！”

“我们公开宣言第三天，儿子（郝润泽）给我打电话，告诉我他被塞尔维亚球会解聘了。我不知道事情是否与我有关，但我还是跟儿子说抱歉，因爸爸的事情影响到你。儿子说：『没关系，爸爸。我不是因踢得臭被具乐部炒，而是因为你，因为你说的那些话我被炒，只要你说的都是真话，你放心爸爸，我支持你的选择！

“对儿子的理解，我感到很欣慰。我相信我们给孩子做了应该做的，真实、真诚、不造假。儿子今年23岁，女儿20，加上钊颖的女儿17。孩子们都很懂事。这也说明人一旦有了阅历和见识，向往自由、向往尊严的决心没有人能抹杀。

“要做一个好人，坚持做人的良心，要讲真话，做实事，这些就是我们要给孩子留下的品德，有这些品德在，邪恶一定不会战胜他们，人生一定圆满。

“我们从来没跟孩子们说过会留给们多少财富，我们经常教育他们，要靠自己的努力创造人生，实现理想。我相信只要润泽生活在一个法治地方，只要他有本事，就不会被埋没。他可以选择另外的具乐部踢球。我相信是金子就会发光。”

“你问我还敢不敢回国，我们当然不会傻到自投罗网的地步。只要中共不倒台，只要那个邪恶政权还在，我们就不会回去。中共表面不在意我们跟他决裂，实际上非常紧张，我们俩在内地网上所有讯息全部删除，连百度都无法搜到。可见他们心虚。

“至于共产党会不会拿我们在国内的亲朋好友问罪，会不会没收我们在国内的财产，报复我们？我相信他们一定会这样做的，搞株连是他们本质所决定的。我们没办法阻止。但我们相信，共产党若这样做等于在世人面前再次曝光其邪恶的本质，让世界再次目睹中共丑行。

“我们在这里（西班牙）不会担心生计问题。因我们还有能力赚钱，可以重操旧业。我可以当教练，钊颖可以出去打羽毛球，共产党不要以为断绝我们与内地的联系，就能从经济上卡我们的脖子，让我们在海外无法生存。他们那是做梦。”